جلسة جديدة في قضية تهرّب بوسي الضريبي… ومنع سفرها يشعل اهتمام الرأي العام

تتجه الأنظار إلى محكمة جنح الجديدة استعداداً لجلسة مرتقبة في قضية التهرّب الضريبي التي تواجهها الفنانة بوسي، بعد سلسلة تطورات قانونية متسارعة وضعت ملفها في واجهة الاهتمام خلال الأسابيع الماضية. وتأتي الجلسة الجديدة في سياق إجراءات مشددة اتخذتها الجهات القضائية، كان أبرزها منع بوسي من السفر وتوقيفها داخل مطار القاهرة الدولي أثناء محاولتها التوجّه إلى دبي، التزاماً بقرار قضائي واجب النفاذ.





القوة الأمنية في نفذت أمر الضبط القضائي بحق بوسي بسبب ثلاثة أحكام نهائية صادرة ضدها، ما أدى إلى احتجازها لحين استكمال الخطوات القانونية اللازمة. وفي الوقت نفسه، أصدرت جهات التحقيق قرارات بحبس اثنين من المتورطين في قضية شيكات مرتبطة بالفنانة، بينما جرى إخلاء سبيل آخرين لاستكمال إجراءات التحقيق.



وكانت محكمة التهرب الضريبي قد رفضت في وقت سابق التي تقدمت بها بوسي ضد حكم يلزمها بسداد مبلغ 1,827,210 جنيهات، لتثبّت المحكمة الحكم وتؤكد استمرار المسار القضائي بحقها دون أي تعديلات.



عملية توقيف بوسي داخل المطار جرت تحت إشراف موافي، مدير للمباحث، بالتنسيق مع فريق أمني مختص، ما عكس جدية التعامل مع القضية وتنفيذ القرار القضائي كما هو.



القضية باتت من الملفات الأكثر تداولاً في الأوساط الفنية والإعلامية، فيما ينتظر المتابعون الجلسة المقبلة لمعرفة مصير المسار القضائي للفنانة وما إذا كانت ستشهد تطورات قد تغيّر مجرى القضية.