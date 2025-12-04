ضغوط الحياة تلغي حفل زفاف أحمد سعد وعلياء بسيوني.. وهذا ما قالته عن علاقتهما

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام عبر خاصية “الستوري”، تظهر فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيين شجرة الميلاد استعداداً للاحتفالات بالعيد.
لا يزال اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد يتصدر منصات البحث والتريند، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى.
خرج السيناريست تامر حبيب مدافعًا بقوة عن الفنانة منى زكي في ظل الجدل المثار حول فيلمها الجديد "الست"، الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكّدًا رفضه لأي تجاوز أو إساءة تمسّها، ومشيدًا بالترحيب الكبير الذي لقيه العمل في عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي.