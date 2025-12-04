دنيا سمير غانم تحسم شائعة طلاقها من رامي رضوان.. وترد للمرة الأولى

تداولت خلال الساعات الماضية أخبارًا تزعم أن الفنانة طلبت الانفصال عن زوجها الإعلامي رامي ، بعد اتهامات بخيانته لها، وسط حديث عن تدخل عدد من نجوم الوسط الفني لمحاولة احتواء الأزمة.

هذه الأنباء انتشرت بسرعة كبيرة وأثارت من الجدل، إلا أن سارعت إلى الرد، نافية الأمر بشكل قاطع عبر . وأكدت أن حياتها الأسرية مستقرة ولا تواجه أي خلافات مع زوجها، معتبرة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وفي سياق متصل، دخلت الفنانة منة شلبي على خط الجدل بتعليق لافت كتبته عبر ، قالت فيه: "لو أن الناس تركوا مَن يريد الزواج ليتزوّج، ومَن يريد الطلاق ليطلّق، وانشغل كل شخص بشؤونه، لكانت تلك من أجمل صور الإنسانية"، في إشارة إلى الانتقادات الواسعة التي طالت الجمهور بسبب التدخل في حياة الفنانين الخاصة. وتفاعل المتابعون مع تعليق منة، معتبرين أنه يعكس دعوة واضحة لاحترام الخصوصية والتوقف عن تداول الشائعات التي تمس العلاقات الزوجية دون دليل.