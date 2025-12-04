دنيا سمير غانم تحسم شائعة طلاقها من رامي رضوان.. وترد للمرة الأولى

هذه الأنباء انتشرت بسرعة كبيرة وأثارت حالة
من الجدل، إلا أن دنيا
سارعت إلى الرد، نافية الأمر بشكل قاطع عبر وسائل الإعلام
. وأكدت أن حياتها الأسرية مستقرة ولا تواجه أي خلافات مع زوجها، معتبرة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وفي سياق متصل، دخلت الفنانة منة شلبي على خط الجدل بتعليق لافت كتبته عبر فيسبوك
، قالت فيه: "لو أن الناس تركوا مَن يريد الزواج ليتزوّج، ومَن يريد الطلاق ليطلّق، وانشغل كل شخص بشؤونه، لكانت تلك من أجمل صور الإنسانية"، في إشارة إلى الانتقادات الواسعة التي طالت الجمهور بسبب التدخل في حياة الفنانين الخاصة. وتفاعل المتابعون مع تعليق منة، معتبرين أنه يعكس دعوة واضحة لاحترام الخصوصية والتوقف عن تداول الشائعات التي تمس العلاقات الزوجية دون دليل.