تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ
تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ
تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ

فن

2025-12-04 | 06:40
تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ
تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ

خرج السيناريست تامر حبيب مدافعًا بقوة عن الفنانة منى زكي في ظل الجدل المثار حول فيلمها الجديد "الست"، الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكّدًا رفضه لأي تجاوز أو إساءة تمسّها، ومشيدًا بالترحيب الكبير الذي لقيه العمل في عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

إشادة واسعة بفيلم "الست"

وقال تامر حبيب في منشور عبر حسابه على فيسبوك إن الفيلم أبهر جمهور مراكش، مشيرًا إلى أن القاعة امتلأت بتصفيق طويل بعد العرض، تعبيرًا عن إعجاب الحضور بالرؤية الفنية والأداء التمثيلي. وأضاف أن الفيلم سيُطرح تجاريًا عالميًا ابتداءً من 10 ديسمبر، داعيًا الجمهور إلى مشاهدة العمل وتكوين رأيه بحرية، ولكن "بأدب واحترام، ومن غير تطاول أو سباب"، على حد تعبيره.

تحذير من التطاول على منى زكي

ووجّه حبيب تحذيرًا واضحًا لكل من يسيء للفنانين، مؤكدًا أن حرية الرأي لا تعني الإهانة، وأن أي فنان يملك حق اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه لإساءة تمس سمعته أو تضرّه نفسيًا. وذكّر بأن منى زكي ربحت مؤخرًا ثلاث قضايا ضد أشخاص تطاولوا عليها، وهو ما يعتبر رسالة رادعة، على حد قوله.

ووصف تامر حبيب الفنانة منى زكي بأنها "نجمة موهوبة ومحترمة وست الستات"، مؤكدًا ثقته في قدرتها على تقديم دور بحجم أم كلثوم.

منى زكي: أصعب شخصية في حياتي

وفي ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، ردّت منى زكي على الجدل مؤكدة أن تجسيد شخصية أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، مشيرة إلى أنها قبلت الدور فقط لثقتها في رؤية المخرج مروان حامد.

وأضافت أنّ السيناريو الذي كتبه أحمد مراد قدّم جانبًا إنسانيًا مختلفًا من حياة كوكب الشرق، وهو ما شجعها على خوض التجربة رغم رهبة المسؤولية.

رؤية جديدة لكوكب الشرق

فيلم "الست" يقدّم معالجة معاصرة للسيرة الفنية والإنسانية لأم كلثوم، ويركّز على محطات مؤثرة في مسيرتها والعلاقات التي شكّلت حياتها. العمل يضم نخبة من النجوم بينهم: محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تامر نبيل، مع ظهور خاص لعدد من الأسماء البارزة مثل كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل.

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، في تعاون جديد أثار اهتمام الجمهور نظرًا لجرأة الفكرة وحجم التحدي في تقديم شخصية بحجم أم كلثوم.

اقرأ ايضا في فن

رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
08:23

رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام عبر خاصية “الستوري”، تظهر فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيين شجرة الميلاد استعداداً للاحتفالات بالعيد.

08:23

رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام عبر خاصية “الستوري”، تظهر فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيين شجرة الميلاد استعداداً للاحتفالات بالعيد.

حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ
07:42

حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ

لا يزال اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد يتصدر منصات البحث والتريند، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى.

07:42

حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ

لا يزال اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد يتصدر منصات البحث والتريند، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى.

الكشف عن تفاصيل صادمة في قضية ماثيو بيري.. والطبيب المتورّط في حقن ماثيو بيري بالكيتامين يُسجن
06:36

الكشف عن تفاصيل صادمة في قضية ماثيو بيري.. والطبيب المتورّط في حقن ماثيو بيري بالكيتامين يُسجن

أصدرت محكمة فدرالية في ولاية كاليفورنيا حكمًا يقضي بسجن طبيب لمدة عامين ونصف بعد إدانته بتزويد نجم مسلسل Friends الراحل ماثيو بيري بمادة الكيتامين بشكل غير قانوني، وهي المادة التي تسببت بوفاته في أكتوبر 2023.

06:36

الكشف عن تفاصيل صادمة في قضية ماثيو بيري.. والطبيب المتورّط في حقن ماثيو بيري بالكيتامين يُسجن

أصدرت محكمة فدرالية في ولاية كاليفورنيا حكمًا يقضي بسجن طبيب لمدة عامين ونصف بعد إدانته بتزويد نجم مسلسل Friends الراحل ماثيو بيري بمادة الكيتامين بشكل غير قانوني، وهي المادة التي تسببت بوفاته في أكتوبر 2023.

رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
08:23
حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ
07:42
الكشف عن تفاصيل صادمة في قضية ماثيو بيري.. والطبيب المتورّط في حقن ماثيو بيري بالكيتامين يُسجن
06:36
