تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ

إشادة بفيلم "الست"

وقال تامر حبيب في منشور عبر حسابه على إن الفيلم أبهر جمهور مراكش، مشيرًا إلى أن القاعة امتلأت بتصفيق طويل بعد ، تعبيرًا عن إعجاب الحضور بالرؤية الفنية والأداء التمثيلي. وأضاف أن الفيلم سيُطرح تجاريًا عالميًا ابتداءً من 10 ديسمبر، داعيًا الجمهور إلى مشاهدة العمل وتكوين رأيه بحرية، ولكن "بأدب واحترام، ومن غير تطاول أو سباب"، على حد تعبيره.

تحذير من التطاول على منى زكي

ووجّه حبيب تحذيرًا واضحًا لكل من يسيء للفنانين، مؤكدًا أن حرية الرأي لا تعني الإهانة، وأن أي فنان يملك حق اللجوء إلى في حال تعرضه لإساءة تمس سمعته أو تضرّه نفسيًا. وذكّر بأن منى زكي ربحت مؤخرًا ثلاث قضايا ضد أشخاص تطاولوا عليها، وهو ما يعتبر رسالة رادعة، على حد قوله.

ووصف تامر حبيب الفنانة منى زكي بأنها "نجمة موهوبة ومحترمة وست الستات"، مؤكدًا ثقته في قدرتها على تقديم دور بحجم أم كلثوم.

منى زكي: أصعب شخصية في حياتي

وفي ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، ردّت منى زكي على الجدل مؤكدة أن تجسيد شخصية أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، مشيرة إلى أنها قبلت الدور فقط لثقتها في رؤية المخرج مروان حامد.

وأضافت أنّ السيناريو الذي كتبه مراد قدّم جانبًا إنسانيًا مختلفًا من حياة كوكب الشرق، وهو ما شجعها على خوض التجربة رغم رهبة المسؤولية.

رؤية لكوكب الشرق

فيلم "الست" يقدّم معالجة معاصرة للسيرة الفنية والإنسانية لأم كلثوم، ويركّز على محطات مؤثرة في مسيرتها والعلاقات التي شكّلت حياتها. العمل يضم نخبة من النجوم بينهم: فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تامر نبيل، مع ظهور خاص لعدد من الأسماء البارزة مثل عبد ، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل.

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، في تعاون جديد أثار اهتمام الجمهور نظرًا لجرأة الفكرة وحجم في تقديم شخصية بحجم أم كلثوم.