حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ

وكشف للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه في بيان رسمي أن الفنانة تخضع لمتابعة طبية دقيقة، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تحت إشراف الفريق الطبي.

وأوضح البيان أن ما أصاب حياة مؤخراً كان نتيجة التهابات حادة ظهرت بشكل مفاجئ وتسببت في تدهور حالتها الصحية، إلا أن الأطباء تمكنوا سريعاً من السيطرة على الوضع، من خلال تقديم العلاج والرعاية الطبية المكثفة والمضادات الحيوية اللازمة.

وأكد البيان على أهمية الاطمئنان على صحة الفنانة، مع التأكيد على أنها تتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة لضمان تحسن حالتها .