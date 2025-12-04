الأخبار
رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد

فن

2025-12-04 | 08:23
رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام عبر خاصية “الستوري”، تظهر فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيين شجرة الميلاد استعداداً للاحتفالات بالعيد.

الصور أظهرت لحظات عائلية حميمة، حيث ساعدت رهف ودانييلا والدتهما في تعليق الزينة والكرات الملونة على أغصان الشجرة، في مشهد يعكس دفء العلاقة وروح العائلة. ولفت انتباه المتابعين الشبه الكبير بين الحفيدتين وجدتهما هيفا وهبي، ما أثار إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحازت الصور على تفاعل واسع، حيث أعرب المتابعون عن إعجابهم بجمال الحفيدتين وبراءتهما، مؤكدين أنهما نسخة مصغرة من والدتهما وجدتهما الفنانة. وأرفقت زينب الصور بابتسامات دافئة وعلامات حب، ما أضاف طابعاً عائلياً ساحراً على المنشور.

تأتي هذه الصور في إطار مشاركة زينب لمتابعيها أبرز لحظات حياتها العائلية بعيداً عن الأضواء الفنية، إذ تحرص دائماً على منح جمهورها لمحات من حياتها اليومية وعلاقتها بأطفالها.

كما أظهر الفيديو المنشور حب زينب العميق لأجواء الميلاد، حيث زينت الشجرة بكرات ملونة وأضواء متوهجة وأشرطة براقة، بينما شاركت ابنتاها بكل خطوات التزيين، مع تعابير وجه مليئة بالدهشة والسعادة، وهو ما جعل المشهد محبباً للمتابعين.

على الرغم من بساطة المنشور، إلا أنه لفت اهتمام رواد السوشيال ميديا الذين تفاعلوا مع الصور والستوري بتعليقات مليئة بالمديح، مشيدين بجمال الحفيدتين وأناقة زينب، ومعبّرين عن إعجابهم بالعلاقة القوية والحميمة التي تجمع بين الجيلين الثلاثة: هيفا وهبي، ابنتها زينب، وحفيدتها دانييلا.

يذكر أن زينب فياض تحرص دائماً على مشاركة أهم اللحظات العائلية والطفولية لأطفالها، ما يجعل جمهورها يشعر بالقرب منها ويشهد على تفاصيل حياتها اليومية بعيداً عن الأضواء الفنية.

 

اقرأ ايضا في فن

