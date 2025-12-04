الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لحظة عاطفية بين الأمير وليام وكيت ميدلتون خلال زيارة خاصة لقصر وندسور
لحظة عاطفية بين الأمير وليام وكيت ميدلتون خلال زيارة خاصة لقصر وندسور
A-
A+

لحظة عاطفية بين الأمير وليام وكيت ميدلتون خلال زيارة خاصة لقصر وندسور

فن

2025-12-04 | 09:24
لحظة عاطفية بين الأمير وليام وكيت ميدلتون خلال زيارة خاصة لقصر وندسور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لحظة عاطفية بين الأمير وليام وكيت ميدلتون خلال زيارة خاصة لقصر وندسور

خلال زيارة خاصة إلى قصر وندسور في 3 ديسمبر، لفت الأمير وليام الأنظار بلحظة عاطفية شاركها مع زوجته كيت ميدلتون أثناء تفقدهما معروضات من مجموعة Royal Collection داخل قاعة Green Drawing Room.

وظهرت في مقاطع فيديو متداولة عبر منصة “إكس” لحظة قيام الأمير وليام بالتربيت بلطف على ظهر كيت أثناء حديثهما مع أحد الحاضرين، في مشهد اعتبره المتابعون استمرارًا لحضور اللمسات الحنونة بين الزوجين في المناسبات العامة.

ومنذ إعلان كيت خضوعها للعلاج من السرطان في مارس 2024 ثم تعافيها في يناير 2025، بدا وليام أكثر قرباً منها وأكثر حرصاً على دعمها علناً، وهو ما عكسه سلوكهما في معظم إطلالاتهما الأخيرة.

وأوضحت خبيرة الشؤون الملكية إنغريد سيوارد أن وليام وكيت لا يجدان حرجاً في إظهار لحظاتهما الخاصة أمام الجمهور، مشيرة إلى أن الأمير يشعر بفخر كبير تجاه زوجته وقوة شخصيتها في مواجهة المرض وتجاوزه.

وبدورها، أشارت خبيرة الإتيكيت الملكي ميكا ماير إلى أن هذا النوع من العفوية لم يكن مألوفاً لدى الأجيال السابقة في العائلة الملكية، مثل الملكة إليزابيث والأمير فيليب، اللذين كانا يحرصان على تجنّب أي تعبير علني عن العاطفة. وأكدت أنّ الأزواج الملكيين اليوم باتوا يتمتعون بحرية أكبر في إظهار مشاعرهم بما يناسب طبيعة العصر وتوقعات الجمهور.

اقرأ ايضا في فن

رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
08:23

رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام عبر خاصية “الستوري”، تظهر فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيين شجرة الميلاد استعداداً للاحتفالات بالعيد.

08:23

رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام عبر خاصية “الستوري”، تظهر فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيين شجرة الميلاد استعداداً للاحتفالات بالعيد.

حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ
07:42

حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ

لا يزال اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد يتصدر منصات البحث والتريند، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى.

07:42

حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ

لا يزال اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد يتصدر منصات البحث والتريند، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى.

تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ
06:40

تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ

خرج السيناريست تامر حبيب مدافعًا بقوة عن الفنانة منى زكي في ظل الجدل المثار حول فيلمها الجديد "الست"، الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكّدًا رفضه لأي تجاوز أو إساءة تمسّها، ومشيدًا بالترحيب الكبير الذي لقيه العمل في عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

06:40

تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ

خرج السيناريست تامر حبيب مدافعًا بقوة عن الفنانة منى زكي في ظل الجدل المثار حول فيلمها الجديد "الست"، الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكّدًا رفضه لأي تجاوز أو إساءة تمسّها، ومشيدًا بالترحيب الكبير الذي لقيه العمل في عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

اخترنا لك
رهف ودانييلا تخطفان الأنظار بشبههما الكبير لجدتهما هيفا وهبي في أجواء الميلاد
08:23
حياة الفهد تحت الرعاية الطبية بعد تدهور حالتها الصحيّة بشكل مفاجئ
07:42
تامر حبيب يحذر المسيئين: منى زكي ربحت 3 قضايا… والاتهامات لن تمرّ
06:40
الكشف عن تفاصيل صادمة في قضية ماثيو بيري.. والطبيب المتورّط في حقن ماثيو بيري بالكيتامين يُسجن
06:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025