اردوغان يؤجل طلاق فنان تركي لمدة عام كامل..وهذه الاسباب

صرّح المطرب سنان أكتشيل بتفاصيل غير متوقعة حول طلاقه من زوجته السابقة بورجو كيراتلي، موضحًا أن الانفصال كان قد تأجّل لمدة عام كامل بعد تدخل مباشر من الرئيس التركي . وكشف أكتشيل في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس التركي والسيدة الأولى أمينة التقياه مع زوجته السابقة، حيث نصحه أردوغان بعدم التسرع في الانفصال قائلاً له: "طلاقك قد لا يكون قدوة جيدة للشباب التركي".



وبحسب أكتشيل، دفعه هذا اللقاء إلى إعادة التفكير في مصير الزواج ومنحه فرصة ، إلا أن المحاولة لم تُثمر في النهاية، لينتهي الزواج لاحقًا بالطلاق رغم فترة التأجيل التي جاءت بطلب رئاسي.

قصة زواج بدأت في ديسمبر 2018 بحفل بسيط في القنصلية في أمستردام، قبل أن ينتهي بالطلاق بعد تسعة أشهر فقط. وبعد انفصال لم يتجاوز العشرين يومًا، عادا إلى بعضهما وتزوجا للمرة الثانية في حفل ضخم بإسطنبول في فبراير 2021، لكن هذا الزواج أيضًا لم يصمد وانتهى بالطلاق عام 2022.

تصريحات أكتشيل أثارت موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي في ، حيث رأى البعض أن تدخّل يعكس حرصه على صورة الأسرة التركية، فيما طرح آخرون تساؤلات حول أسباب كشف الفنان عن هذه القصة بعد وقوعها.