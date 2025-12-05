اردوغان يؤجل طلاق فنان تركي لمدة عام كامل..وهذه الاسباب

وبحسب أكتشيل، دفعه هذا اللقاء إلى إعادة التفكير في مصير الزواج ومنحه فرصة جديدة
، إلا أن المحاولة لم تُثمر في النهاية، لينتهي الزواج لاحقًا بالطلاق رغم فترة التأجيل التي جاءت بطلب رئاسي.
قصة زواج الثنائي
بدأت في ديسمبر 2018 بحفل بسيط في القنصلية التركية
في أمستردام، قبل أن ينتهي بالطلاق بعد تسعة أشهر فقط. وبعد انفصال لم يتجاوز العشرين يومًا، عادا إلى بعضهما وتزوجا للمرة الثانية في حفل ضخم بإسطنبول في فبراير 2021، لكن هذا الزواج أيضًا لم يصمد وانتهى بالطلاق عام 2022.
تصريحات أكتشيل أثارت موجة واسعة
من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا
، حيث رأى البعض أن تدخّل أردوغان
يعكس حرصه على صورة الأسرة التركية، فيما طرح آخرون تساؤلات حول أسباب كشف الفنان عن هذه القصة بعد سنوات من
وقوعها.