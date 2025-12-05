الأخبار
اردوغان يؤجل طلاق فنان تركي لمدة عام كامل..وهذه الاسباب
اردوغان يؤجل طلاق فنان تركي لمدة عام كامل..وهذه الاسباب
اردوغان يؤجل طلاق فنان تركي لمدة عام كامل..وهذه الاسباب

فن

2025-12-05 | 04:46
اردوغان يؤجل طلاق فنان تركي لمدة عام كامل..وهذه الاسباب
Aljadeed
اردوغان يؤجل طلاق فنان تركي لمدة عام كامل..وهذه الاسباب

صرّح المطرب التركي سنان أكتشيل بتفاصيل غير متوقعة حول طلاقه من زوجته السابقة بورجو كيراتلي، موضحًا أن الانفصال كان قد تأجّل لمدة عام كامل بعد تدخل مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكشف أكتشيل في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس التركي والسيدة الأولى أمينة أردوغان التقياه مع زوجته السابقة، حيث نصحه أردوغان بعدم التسرع في الانفصال قائلاً له: "طلاقك قد لا يكون قدوة جيدة للشباب التركي".

وبحسب أكتشيل، دفعه هذا اللقاء إلى إعادة التفكير في مصير الزواج ومنحه فرصة جديدة، إلا أن المحاولة لم تُثمر في النهاية، لينتهي الزواج لاحقًا بالطلاق رغم فترة التأجيل التي جاءت بطلب رئاسي.
قصة زواج الثنائي بدأت في ديسمبر 2018 بحفل بسيط في القنصلية التركية في أمستردام، قبل أن ينتهي بالطلاق بعد تسعة أشهر فقط. وبعد انفصال لم يتجاوز العشرين يومًا، عادا إلى بعضهما وتزوجا للمرة الثانية في حفل ضخم بإسطنبول في فبراير 2021، لكن هذا الزواج أيضًا لم يصمد وانتهى بالطلاق عام 2022.
تصريحات أكتشيل أثارت موجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث رأى البعض أن تدخّل أردوغان يعكس حرصه على صورة الأسرة التركية، فيما طرح آخرون تساؤلات حول أسباب كشف الفنان عن هذه القصة بعد سنوات من وقوعها.

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18
سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07
تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس
10:00

