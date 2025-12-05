الأخبار
شربل زوي يوقّع إطلالة النجمة أولغا كوريلنكو في افتتاح " البحر الأحمر السينمائي "
شربل زوي يوقّع إطلالة النجمة أولغا كوريلنكو في افتتاح " البحر الأحمر السينمائي "
شربل زوي يوقّع إطلالة النجمة أولغا كوريلنكو في افتتاح " البحر الأحمر السينمائي "

فن

2025-12-05 | 06:13
شربل زوي يوقّع إطلالة النجمة أولغا كوريلنكو في افتتاح " البحر الأحمر السينمائي "
شربل زوي يوقّع إطلالة النجمة أولغا كوريلنكو في افتتاح " البحر الأحمر السينمائي "

بلمسة إبداعية تحمل توقيعه الخاص، حرص المصمّم اللبناني شربل زوي على أن تجمع إطلالة النجمة العالمية أولغا كوريلنكو على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بين الفخامة والرقي، مع الحفاظ على بساطة أنيقة. وقد جاءت هذه الإطلالة لتكمّل حضورها اللافت ضمن لجنة تحكيم مسابقة مهرجان البحر الأحمر للأفلام

خامات فاخرة ولمسات براقة

اختار شربل زوي مزيجاً دقيقاً من التول الفاخر، صُمّم بطبقات مطرّزة يدوياً بخيوط ذهبية وتدرجات الروز غولد والذهبي الترابي ، ما منح الفستان لمعاناً هادئاً يلتقط الضوء بتأثير ثلاثي الأبعاد. كما اعتمد أحجاراً كريستالية شفافة مع تأثير Pearl Dust Shimmer لإضفاء وهج ناعم على القماش، محققاً توازناً مثالياً بين الفخامة ورشاقة الحركة

كما أكّد المصمّم العالمي أنّه واجه بعض التحدّيات  للحفاظ على هيكلية الفستان المنحوتة دون تقييد الحركة، ولا سيّما على السجادة الحمراء حيث تحتاج النجمات إلى حرية وسلاسة أمام الكاميرات.

 وقد جاءت هذه الإطلالة ثمرة تعاون كامل مع الستايلست مساعد الصقر، ضمن تنسيق متواصل حرص خلاله الفريق على أن تنسجم كل تفصيلة مع حضور أولغا أمام عدسات المصوّرين.
 


فخامة بلا مبالغة… فلسفة التصميم
اعتمد زوي مفهوم الفخامة الكامنة في جودة الخامات ودقّة التفاصيل، لا في كثرتها أو ازدحامها. فجاء فستان أولغا كوريلنكو بتصميمٍ يبرز حضورها الطبيعي وجمالها الخاص، دون أن يطغى عليها، بل ينسجم معها بتناغم يفيض هدوءًا وأناقة. 

لون يبرز ملامحها وقصّة تمنحها حضوراً ملكياً

وقع الاختيار على تدرجات الروز غولد والذهبي الترابي، لما تضفيه من دفء وتوهّج يعزّز جمال بشرتها وملامحها الهادئة. أما القصّة فجاءت مدروسة بعناية لتبرز الكتفين والخصر  وتُظهر الجسم بخطوط انسيابية ومتوازنة تعكس رشاقتها وتضيف حضوراً ملكياً على السجادة الحمراء.

سرّ  نجاح اطلالة النجمة أولغا  كوريلنكو
ركّز المبدع العالمي شربل زوي على تفاصيل دقيقة شكّلت أساس نجاح تصميم فستان أولغا كوريلنكو ، من خلال توزيع الكريستالات بأحجام متفاوتة لإضفاء حركة ضوئية متناغمة على الفستان، واستخدام قماش شفاف بلون البشرة (Illusion Mesh) بما يضمن نقاء التصميم وظهور التفاصيل بشكل طبيعي. كما حرص على بناء كورسيه داخلي خفيف يمنح الثبات والراحة في آنٍ معاً، إضافةً إلى توجيه خطوط التطريز مع انسيابية الجسم لتحقيق ما يُعرف بتقنية رسم التوهّج على القوام (Glow Mapping)، بحيث تتعزّز مواطن الإضاءة وتبرز جمال القَصّة بشكل متناغم ومدروس

