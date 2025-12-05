شربل زوي يوقّع إطلالة النجمة أولغا كوريلنكو في افتتاح " البحر الأحمر السينمائي "

بلمسة إبداعية تحمل توقيعه الخاص، حرص المصمّم اللبناني شربل زوي على أن تجمع إطلالة العالمية أولغا كوريلنكو على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بين الفخامة والرقي، مع الحفاظ على بساطة أنيقة. وقد جاءت هذه الإطلالة لتكمّل حضورها اللافت ضمن لجنة تحكيم مسابقة مهرجان البحر الأحمر للأفلام



خامات فاخرة ولمسات براقة



اختار شربل زوي مزيجاً دقيقاً من التول الفاخر، صُمّم بطبقات مطرّزة يدوياً بخيوط ذهبية وتدرجات الروز غولد والذهبي الترابي ، ما منح الفستان لمعاناً هادئاً يلتقط الضوء بتأثير ثلاثي الأبعاد. كما اعتمد أحجاراً كريستالية شفافة مع تأثير Pearl Dust Shimmer لإضفاء وهج ناعم على القماش، محققاً توازناً مثالياً بين الفخامة ورشاقة الحركة



كما أكّد المصمّم العالمي أنّه واجه بعض التحدّيات للحفاظ على هيكلية الفستان المنحوتة دون تقييد الحركة، ولا سيّما على السجادة الحمراء حيث تحتاج النجمات إلى حرية وسلاسة أمام الكاميرات.



وقد جاءت هذه الإطلالة ثمرة تعاون كامل مع الستايلست مساعد الصقر، ضمن تنسيق متواصل حرص خلاله الفريق على أن تنسجم كل تفصيلة مع حضور أولغا أمام عدسات المصوّرين.