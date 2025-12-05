زفاف مايا قنوع ابنة محمد قنوع بأجواء عائلية وعلى الطريقة السورية

وقد ظهرت ملامح الاحتفال بوضوح في مجموعة الستوريز التي شاركتها مايا عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث ظهر العريس برفقة أصدقائه في أجواء شبابية مرحة.

وبدا من الفيديوهات المتداولة أنّ الزفاف كان غير مختلط، انسجاماً مع نمط الاحتفالات المتّبع في العديد من المناطق ، وخاصة أن "مايا وماسة" محجبتان، وقد شاركتا بدورهما لحظات مؤثرة من يوم الزفاف، من بينها لحظة وصول العريس إلى العائلة قبل التوجه إلى القاعة، وسط الزغاريد والأجواء المفعمة بالفرح.

ويأتي هذا الاحتفال بعد فترة قصرة قصيرة على إعلان مايا كتب كتابها بحضور وليّ أمرها المخرج إبراهيم قنوع، حيث بدت ملامح السعادة واضحة على أفراد العائلة رغم الغياب الكبير لوالدها الفنان الراحل قنوع، الذي ترك أثراً عميقاً في الوسط الفني وفي قلوب جمهوره. وما يزال هذا الغياب يلقي بظلاله على المناسبات العائلية.