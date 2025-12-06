تولين البكري تكشف المستور: "عشت المساكنة… وتعلمت الدرس"!

وأوضحت تولين أنها أصبحت حالياً ترفض المساكنة تماماً، مشيرة إلى أنه إذا كان الرجل صادقاً في مشاعره وجاداً في علاقته، فليس هناك ما يمنعه من الزواج بشكل معلن ورسمي.

وتطرقت خلال حديثها إلى موضوع الخيانة، معتبرة أن 90 في المئة من الرجال يخونون، على حد قولها. وقدمت نصيحة للنساء بعدم ملاحقة الرجل أو التشبث به، مؤكدة أن من يحب سيعود تلقائياً دون حاجة للضغط.

كما تحدثت تولين عن مرورها بأزمة نفسية صعبة وصلت فيها إلى مرحلة شعرت خلالها بمحاولة إنهاء حياتها، قائلة إنها في تلك اللحظات استشعرت رسالة إلهية بأنها ليست نهايتها، وأن عليها الاستمرار والمواجهة. حديث أثار تفاعلاً واسعاً على ، إذ اعتبره كثيرون من أكثر تصريحاتها صراحة وجرأة.