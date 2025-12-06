شجون الهاجري تنعى والدها بعد صراع مع المرض: “اللهم ارحم أبي”

وقد كشفت شجون الخبر عبر حساباتها على بكلمات موجعة عبّرت فيها عن عمق خسارتها، طالبةً له والمغفرة، وقائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي مطر الهاجري، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى".

لم يكن رحيل والدها مفاجئًا لجمهورها، إذ كانت شجون قد شاركت تفاصيل حالته الصحية في الأشهر الماضية، كاشفةً عن معاناته مع أمراض مرتبطة بتقدم العمر، واستمرار دخوله المستشفى مرات عدّة.

وشهد شهر يوليو الماضي تدهورًا حادًا في وضعه، حيث دخل في غيبوبة وُصفت حينها بالحرجة، ما زاد القلق حول مصيره ودفع شجون لأن تلتصق بسريره لأسابيع، توثّق لحظات ألمه وتتمسّك بالأمل حتى اللحظة .

وخلال تلك الفترة، ظهرت شجون في مقاطع مؤثرة وهي تُقبّل جبين والدها وتلامس رأسه وتطعمه بيديها، متوسلةً الشفاء له بدعوات انكسرت فيها بصوتها ووجدانها: "اللهم يا شافي يا معافي اشفِ من شكى ألمًا وخفّف على من بكى وجعًا… أنزل شفاءك وعافيتك على والدي".

وفي آخر رسائلها قبل الوفاة، طلبت من جمهورها الدعاء، مؤكدةً أنه يرقد موصولًا بالأجهزة الطبية، وقد اختتمت رجاءها بقولها: "اللهم ارحم أبي وأنزل عليه الصبر على ما أصابه، واجعل مرضه تكفيرًا لذنوبه".