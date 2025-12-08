لبنان يكرّم عبقرية زياد الرحباني على طريقته الخاصة

ومن المقرر أن يبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي هذه الخطوة تكريمًا لأحد أبرز رموز الإبداع في لبنان، حيث يضاف الطابع الجديد إلى سلسلة الإصدارات التي تسلط الضوء على الشخصيات الفنية اللبنانية المتميزة.
شارك الممثل السوري سامر إسماعيل متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام احتفالاً بذكرى تحرير سوريا، حيث ظهر وهو يقود سيارته في جولة داخل شوارع دمشق حاملًا العلم السوري، في مشهد تفاعل معه آلاف المتابعين.
رُزق مطرب المهرجانات حمو بيكا بمولودة جديدة أطلق عليها اسم أصالة حمو بيكا، وشهدت الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الخبر من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث شارك جمهوره فرحته بهذه المناسبة.
يصادف اليوم، 8 ديسمبر 2025، عيد الميلاد الخامس والستين للفنانة المصرية القديرة عبلة كامل. ويحتفي جمهورها ومحبوها بهذه المناسبة رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات طويلة.