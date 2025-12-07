استقرار صحة حياة الفهد والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يحذّر من الشائعات

أصدر للإنتاج الفني والمسرحي بيانًا طمأن فيه الجمهور على الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد، مؤكدًا أنها تتلقى الرعاية الطبية في ، وأن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.



ودعا الجمهور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر ، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وذلك بعد انتشار غير دقيقة حول وضع الفنانة في الساعات الماضية.



وأكد البيان أن الاتحاد يتابع التطورات الصحية لحياة الفهد أولًا بأول بالتواصل مع عائلتها والفريق الطبي المشرف عليها في ، وسيتم إعلان أي مستجدات رسمية فور ورودها.



ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الجهات الفنية في على وضع حد للأنباء المتضاربة التي أثارت قلق محبي المخضرمة، التي تُعد إحدى أبرز رموز الدراما الخليجية على مدى عقود.

