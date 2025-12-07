استقرار صحة حياة الفهد والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يحذّر من الشائعات

ودعا الاتحاد
الجمهور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وذلك بعد انتشار أخبار
غير دقيقة حول وضع الفنانة في الساعات الماضية.
وأكد البيان أن الاتحاد يتابع التطورات الصحية لحياة الفهد أولًا بأول بالتواصل مع عائلتها والفريق الطبي المشرف عليها في لندن
، وسيتم إعلان أي مستجدات رسمية فور ورودها.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الجهات الفنية في الكويت
على وضع حد للأنباء المتضاربة التي أثارت قلق محبي النجمة
المخضرمة، التي تُعد إحدى أبرز رموز الدراما الخليجية على مدى عقود.