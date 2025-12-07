الأخبار
استقرار صحة حياة الفهد والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يحذّر من الشائعات
استقرار صحة حياة الفهد والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يحذّر من الشائعات
استقرار صحة حياة الفهد والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يحذّر من الشائعات

فن

2025-12-07 | 10:13
استقرار صحة حياة الفهد والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يحذّر من الشائعات
استقرار صحة حياة الفهد والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يحذّر من الشائعات

أصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي بيانًا طمأن فيه الجمهور على الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد، مؤكدًا أنها تتلقى الرعاية الطبية في العاصمة البريطانية لندن، وأن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

ودعا الاتحاد الجمهور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وذلك بعد انتشار أخبار غير دقيقة حول وضع الفنانة في الساعات الماضية.

وأكد البيان أن الاتحاد يتابع التطورات الصحية لحياة الفهد أولًا بأول بالتواصل مع عائلتها والفريق الطبي المشرف عليها في لندن، وسيتم إعلان أي مستجدات رسمية فور ورودها.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الجهات الفنية في الكويت على وضع حد للأنباء المتضاربة التي أثارت قلق محبي النجمة المخضرمة، التي تُعد إحدى أبرز رموز الدراما الخليجية على مدى عقود.

