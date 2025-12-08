في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب

وُلدت عبلة كامل في 8 ديسمبر 1960، وتتم عامها الخامس والستين. وقد حدث تضارب سابق في موعد الاحتفال بعيد ميلادها بين تاريخين، 17 سبتمبر و8 ديسمبر، بسبب ابتعادها التام عن الإعلام وعدم توضيحها للأمر، إلا أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو 8 ديسمبر.

وتُعد عبلة كامل واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما ، حيث قدّمت مجموعة من الأدوار التي لامست وجدان الجمهور، وحققت نجاحات كبيرة في أعمال أصبحت جزءاً من الذاكرة الفنية ، من بينها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي". وتبقى بصمتها الفنية حاضرة رغم غيابها، لتظل أيقونة محبوبة لدى جمهورها في مصر والعالم .