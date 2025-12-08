في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب

وُلدت عبلة كامل في 8 ديسمبر 1960، وتتم اليوم عامها الخامس والستين. وقد حدث تضارب سابق في موعد الاحتفال بعيد ميلادها بين تاريخين، 17 سبتمبر و8 ديسمبر، بسبب ابتعادها التام عن الإعلام وعدم توضيحها للأمر، إلا أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو 8 ديسمبر.
وتُعد عبلة كامل واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية، حيث قدّمت مجموعة واسعة من الأدوار التي لامست وجدان الجمهور، وحققت نجاحات كبيرة في أعمال أصبحت جزءاً من الذاكرة الفنية العربية، من بينها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي". وتبقى بصمتها الفنية حاضرة رغم غيابها، لتظل أيقونة محبوبة لدى جمهورها في مصر والعالم العربي.
شارك الممثل السوري سامر إسماعيل متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام احتفالاً بذكرى تحرير سوريا، حيث ظهر وهو يقود سيارته في جولة داخل شوارع دمشق حاملًا العلم السوري، في مشهد تفاعل معه آلاف المتابعين.
رُزق مطرب المهرجانات حمو بيكا بمولودة جديدة أطلق عليها اسم أصالة حمو بيكا، وشهدت الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الخبر من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث شارك جمهوره فرحته بهذه المناسبة.
وجّه النجم السوري عابد فهد رسالة لافتة خطفت اهتمام المتابعين في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، مستعيدًا تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بوصفه محطة مفصلية دفعت بسوريا نحو بداية جديدة بعد عقود من الألم والانقسام. الرسالة حملت طابعًا وطنيًا جامعًا، وتداولها السوريون بكثافة على مواقع التواصل.