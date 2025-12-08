حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع

وأعلن عن قدوم طفلته الجديدة في منشور عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلاً وفق ما نقله موقع تحيا مصر:

"الحمد لله على جميل عطاياه، رزقنا بمولودة أسميناها حمو ، فاللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا، وبارك لنا فيها وارزقنا برها، واجعلها ذرية صالحة العالمين".

وقد حصد المنشور آلاف التعليقات من المتابعين الذين قدموا التهاني وتمنوا للمولودة حياة سعيدة ولأسرتها المزيد من الفرح والبركة.