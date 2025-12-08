حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع

وأعلن حمو بيكا عن قدوم طفلته الجديدة في منشور عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلاً وفق ما نقله موقع تحيا مصر:
"الحمد لله على جميل عطاياه، رزقنا اليوم بمولودة أسميناها أصالة حمو بيكا، فاللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا، وبارك لنا فيها وارزقنا برها، واجعلها ذرية صالحة يا رب العالمين".
وقد حصد المنشور آلاف التعليقات من المتابعين الذين قدموا التهاني وتمنوا للمولودة حياة سعيدة ولأسرتها المزيد من الفرح والبركة.
شارك الممثل السوري سامر إسماعيل متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام احتفالاً بذكرى تحرير سوريا، حيث ظهر وهو يقود سيارته في جولة داخل شوارع دمشق حاملًا العلم السوري، في مشهد تفاعل معه آلاف المتابعين.
يصادف اليوم، 8 ديسمبر 2025، عيد الميلاد الخامس والستين للفنانة المصرية القديرة عبلة كامل. ويحتفي جمهورها ومحبوها بهذه المناسبة رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات طويلة.
وجّه النجم السوري عابد فهد رسالة لافتة خطفت اهتمام المتابعين في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، مستعيدًا تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بوصفه محطة مفصلية دفعت بسوريا نحو بداية جديدة بعد عقود من الألم والانقسام. الرسالة حملت طابعًا وطنيًا جامعًا، وتداولها السوريون بكثافة على مواقع التواصل.