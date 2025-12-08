سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير

وأرفق إسماعيل الفيديو برسالة وطنية عبّر فيها عن مشاعره في هذا ، قائلاً: "يوم التحرير المجيد… يوم تحررت من أقذر ما أنجبت الدنيا.

كل الأمل والإيمان بالقادم الأجمل والمستحق للسوريين في كل بقاع سوريا والعالم."

الفيديو لاقى انتشارًا واسعًا بين الجمهور السوري، خصوصًا أنّه جمع بين المشهد العفوي الذي ظهر فيه الفنان خلال جولته في ، وبين الكلمات التي حملت الكثير من الأمل والثبات والتفاؤل بالمستقبل. كما حظيت لفتته الوطنية بإشادة كبيرة من المتابعين، الذين اعتبروا مشاركته جزءًا من الاحتفالات الشعبية التي عمّت البلاد في هذه المناسبة.