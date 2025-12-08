سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير

وأرفق إسماعيل الفيديو برسالة وطنية عبّر فيها عن مشاعره في هذا اليوم، قائلاً: "يوم التحرير المجيد… يوم تحررت سوريا من أقذر ما أنجبت الدنيا.
كل الأمل والإيمان بالقادم الأجمل والمستحق للسوريين في كل بقاع سوريا والعالم."
الفيديو لاقى انتشارًا واسعًا بين الجمهور السوري، خصوصًا أنّه جمع بين المشهد العفوي الذي ظهر فيه الفنان خلال جولته في العاصمة، وبين الكلمات التي حملت الكثير من الأمل والثبات والتفاؤل بالمستقبل. كما حظيت لفتته الوطنية بإشادة كبيرة من المتابعين، الذين اعتبروا مشاركته جزءًا من الاحتفالات الشعبية التي عمّت البلاد في هذه المناسبة.
رُزق مطرب المهرجانات حمو بيكا بمولودة جديدة أطلق عليها اسم أصالة حمو بيكا، وشهدت الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الخبر من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث شارك جمهوره فرحته بهذه المناسبة.
يصادف اليوم، 8 ديسمبر 2025، عيد الميلاد الخامس والستين للفنانة المصرية القديرة عبلة كامل. ويحتفي جمهورها ومحبوها بهذه المناسبة رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات طويلة.
وجّه النجم السوري عابد فهد رسالة لافتة خطفت اهتمام المتابعين في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، مستعيدًا تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بوصفه محطة مفصلية دفعت بسوريا نحو بداية جديدة بعد عقود من الألم والانقسام. الرسالة حملت طابعًا وطنيًا جامعًا، وتداولها السوريون بكثافة على مواقع التواصل.