الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد
سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد
A-
A+

سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد

فن

2025-12-09 | 10:58
سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد

تصدرّت الممثلة السورية سحر فوزي مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الأخير عبر قناة "الحدث"، حيث أدلت بتصريحات مثيرة تناولت فيها مشاعرها خلال اللحظات التي تزامنت مع سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى شهادات شخصية حول دورها ومواقفها خلال سنوات الثورة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والتفاعل.

فوزي وصفت لحظة السقوط بأنها كانت "انفجارًا عاطفيًا" بالنسبة لها، مؤكدة أنها مرّت بحالة أقرب للهستيريا من شدّة الفرح. قالت إنها شعرت برغبة في احتضان العالم كله تعبيرًا عن انتصار الثورة، معتبرة أن ما جرى ليس مجرد تغيير سياسي، بل نهاية عقود طويلة من الظلم وليست فقط 14 عامًا كما يتصوّر البعض. وأضافت أنها كانت تتمنى أن تكون داخل سوريا في تلك اللحظة، لكنها اضطرت للبقاء خارجها، ثم عادت إلى دمشق بعد نحو ثلاثة أشهر.

وكشفت الممثلة السورية أن هناك من حاول ثنيها عن العودة خوفًا على سلامتها، إلا أنها ولدى وصولها لم تتعرض لأي أذى، بل قوبلت باحترام شديد، مؤكدة أن تعامل الناس معها كان "في قمة اللطف والأدب". وأوضحت أنها كانت دائمًا تقول: "هؤلاء من الثوار… لا يمكن أن يسيئوا لأحد".

وفي جانب آخر من حديثها، نفت سحر فوزي بشكل غير مباشر ما تردد عن قيامها بلقاء بشار الأسد "بالإجبار"، مؤكدة أنها كانت مستبعدة من اللقاءات وحتى من بعض الأعمال الفنية خلال تلك الفترة. كما كشفت أنها آوت عددًا من المتظاهرين في منزلها خلال مظاهرة المزة، وأن ابنها كان يقدم المساعدات للمحتجين، الأمر الذي وضعه في خطر، ما دفع أحد القياديين إلى مطالبتها بإخراجه من البلاد فورًا. وأكدت أن ابنها لم يعد حتى اليوم، وأنها تنتظر عودته قريبًا.

وأشارت إلى أن سقوط النظام تزامن مع وجودها في دبي حيث التقت أبناءها، وكانت تردد لهم جملة واحدة: "رح ترجعوا على سوريا"، تعبيرًا عن أملها بأن تعود البلاد لأهلها وتستعيد عافيتها بعد سنوات من المعاناة.

ويُذكر أن الفنانة سحر فوزي، المولودة في دمشق عام 1962، تُعد من أبرز وجوه الدراما السورية. بدأت مسيرتها الفنية في الثمانينيات، وبرزت في أعمال عديدة منها "باب الحارة" بشخصية "أم بشير"، و"وردة شامية"، و"سلاسل ذهب". استمرار حضورها الفني وشهاداتها الأخيرة أعاداها بقوة إلى دائرة الاهتمام الشعبي والإعلامي.

اقرأ ايضا في فن

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل
10:10

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل

شهدت إحدى الندوات الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 لحظة طريفة خطفت الأنظار، إذ تحوّل الموقف إلى مشهد كوميدي ارتجالي بطلته الفنانة الكبيرة لبلبة، التي أثبتت مرة جديدة قدرتها على التعامل مع المواقف المحرجة بخفّة ظل وذكاء يليق بتاريخها الفني الممتد لعقود.

10:10

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل

شهدت إحدى الندوات الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 لحظة طريفة خطفت الأنظار، إذ تحوّل الموقف إلى مشهد كوميدي ارتجالي بطلته الفنانة الكبيرة لبلبة، التي أثبتت مرة جديدة قدرتها على التعامل مع المواقف المحرجة بخفّة ظل وذكاء يليق بتاريخها الفني الممتد لعقود.

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
09:43

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

شهدت صفحات السوشيال ميديا تفاعلًا واسعًا بعدما نشر الفنان الشامي مقطع فيديو مؤثر جمعه بوالده، وذلك في الذكرى الأولى لـ سقوط نظام بشار الأسد، وهي مناسبة يعتبرها كثيرون لحظة تاريخية لم تُمحَ آثارها بعد من الذاكرة الجماعية للسوريين.

09:43

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

شهدت صفحات السوشيال ميديا تفاعلًا واسعًا بعدما نشر الفنان الشامي مقطع فيديو مؤثر جمعه بوالده، وذلك في الذكرى الأولى لـ سقوط نظام بشار الأسد، وهي مناسبة يعتبرها كثيرون لحظة تاريخية لم تُمحَ آثارها بعد من الذاكرة الجماعية للسوريين.

ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة
09:24

ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة

تتداول الصحف البريطانية في الأيام الأخيرة معلومات تشير إلى أن عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة باتت أقرب مما كان متوقعًا، مدفوعة بخطوات رسمية جديدة تتعلق بإعادة تقييم ترتيبات الحماية الأمنية الخاصة به خلال زياراته للبلاد

09:24

ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة

تتداول الصحف البريطانية في الأيام الأخيرة معلومات تشير إلى أن عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة باتت أقرب مما كان متوقعًا، مدفوعة بخطوات رسمية جديدة تتعلق بإعادة تقييم ترتيبات الحماية الأمنية الخاصة به خلال زياراته للبلاد

اخترنا لك
موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل
10:10
والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
09:43
ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة
09:24
عمر مرموش يفاجئ متابعيه ويعلن خطوبته على جيلان الجباس: "حُلْمي تحقق في 11/11"
08:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025