الاتصالات تطلق طابعًا بريديًا لـ زياد الرحباني تكريما لـ مسيرته الفنية

خطف لاعب منتخب مصر عمر مرموش الأنظار بإعلانه الرسمي عن خطوبته، من خلال منشور عبر حسابه على إنستغرام شارك فيه صورة لخطيبته، مرفقًا بتعليق لافت: "حُلْمي في 11/11 تحقق"، في إشارة إلى أن الخطوبة جرت فعليًا في 11 نوفمبر الماضي. اللحظة الرومانسية حظيت بانتشار واسع فور نشرها، لتتحول سريعًا إلى حديث جمهور كرة القدم ومحبي اللاعب.
شهد عام 2025 حضورًا طاغيًا لعدد من الممثلين والمطربين الذين تمكنوا من انتزاع إعجاب جيل Z، جيل المولودين بين 1997 و2012، عبر إنتاج موسيقي مبتكر وأعمال درامية وسينمائية تجاوز تأثيرها حدود الشاشات لتصبح جزءًا من المزاج الثقافي للشباب. ورغم منافسة صانعي المحتوى على المنصات الرقمية، بقي الفنانون في الصدارة ضمن قوائم التفاعل على "تيك توك" و"إنستغرام" و"سبوتيفاي"، ما يؤكد قوتهم الجماهيرية بين أبناء الجيل الجديد.
أحدثت الممثلة والموسيقية التركية يلديز أسيالي موجة صدمة واسعة بين جمهورها بعد إعلانها تعرّضها للضرب والاعتداء من زوجها رجل الأعمال مصطفى سميح دميرجي، وذلك عقب أشهر قليلة من زواجهما. أسيالي نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور أظهرت فيها آثار الكدمات والجروح على وجهها ورقبتها، مؤكدة في تعليق مقتضب: "تعرّضت للضرب من زوجي".