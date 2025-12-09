الأخبار
الاتصالات تطلق طابعًا بريديًا لـ زياد الرحباني تكريما لـ مسيرته الفنية
الاتصالات تطلق طابعًا بريديًا لـ زياد الرحباني تكريما لـ مسيرته الفنية
الاتصالات تطلق طابعًا بريديًا لـ زياد الرحباني تكريما لـ مسيرته الفنية

فن

2025-12-09 | 03:35
الاتصالات تطلق طابعًا بريديًا لـ زياد الرحباني تكريما لـ مسيرته الفنية
الاتصالات تطلق طابعًا بريديًا لـ زياد الرحباني تكريما لـ مسيرته الفنية

وقع وزير الاتصالات شارل الحاج قرارًا بوضع طابع بريدي جديد في التداول تكريمًا للفنان اللبناني زياد الرحباني، أحد أبرز صُنّاع الموسيقى والمسرح في لبنان والعالم العربي. الطابع يتضمّن أربع صور مختارة بعناية، تجسّد محطات مفصلية من مسيرته، من أعماله الموسيقية التجديدية إلى بصمته في المسرح السياسي الساخر، وصولًا إلى تأثيره الثقافي الذي تجاوز حدود الفن التقليدي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا الطابع اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، ليصبح متاحًا للشراء والتداول ضمن إصدار رسمي جديد يضاف إلى مجموعة الطوابع التي تحتفي بالشخصيات اللبنانية المؤثرة.

خطوة وزارة الاتصالات تأتي كتحية رمزية لمسيرة استثنائية طبعت الذاكرة اللبنانية، ولتأكيد دور زياد الرحباني كركن أساسي من الإرث الرحباني، وصوت نقدي وثقافي لا يزال حضوره حاضرًا في وجدان الجمهور.

