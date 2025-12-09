الاتصالات تطلق طابعًا بريديًا لـ زياد الرحباني تكريما لـ مسيرته الفنية

وقع وزير الاتصالات قرارًا بوضع طابع بريدي جديد في التداول تكريمًا للفنان ، أحد أبرز صُنّاع الموسيقى والمسرح في والعالم . الطابع يتضمّن أربع صور بعناية، تجسّد محطات مفصلية من مسيرته، من أعماله الموسيقية التجديدية إلى بصمته في المسرح السياسي الساخر، وصولًا إلى تأثيره الثقافي الذي تجاوز حدود الفن التقليدي.

