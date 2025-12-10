أحمد سعد يكشف تطورات مقلقة عن صحة تامر حسني: غير قادر على الحركة

نشرت الفنانة كارول سماحة مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إنستغرام" يوثّق أجواء التحضيرات لعيد الميلاد في منزلها، حيث ظهرت ابنتها تالا برفقة صديقاتها وهنّ يزيّنَّ المنزل بزينة العيد، إضافة إلى تزيين شجرة الميلاد والطهي معاً ضمن أجواء مبهجة استعداداً لاستقبال المناسبة.
أثارت الفنانة السورية أمل عرفة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قالت في مقابلة اجرتها تزامنت في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، عبّرت فيها بصراحة غير مسبوقة عن رؤيتها لمستقبل سوريا.
قرر القضاء الفدرالي في نيويورك تأجيل موعد المحاكمة المدنية المرتبطة بالنزاع القانوني بين النجمة الأمريكية بليك ليفلي والمخرج جاستن بالدوني، بعدما أعلن القاضي لويس ج. ليمن خلال جلسة استماع عُقدت في 9 ديسمبر انتهاء مرحلة تبادل الأدلة، مؤكداً أنّ المحاكمات الجنائية لها الأولوية رغم أهمية القضية.