أحمد سعد يكشف تطورات مقلقة عن صحة تامر حسني: غير قادر على الحركة
أحمد سعد يكشف تطورات مقلقة عن صحة تامر حسني: غير قادر على الحركة
أحمد سعد يكشف تطورات مقلقة عن صحة تامر حسني: غير قادر على الحركة

فن

2025-12-10 | 03:30
أحمد سعد يكشف تطورات مقلقة عن صحة تامر حسني: غير قادر على الحركة
أحمد سعد يكشف تطورات مقلقة عن صحة تامر حسني: غير قادر على الحركة

أوضح الفنان أحمد سعد في تصريح إعلامي أنّه زار الفنان تامر حسني فور عودته إلى مصر للاطمئنان على وضعه الصحي، مشيراً إلى أنّه وجده في حالة أفضل من الفترات الماضية رغم ملازمته التامة للفراش وعدم قدرته على الحركة.

 واعتبر سعد أنّ هذه المرحلة تُعد من الأصعب على تامر بحكم طبعه العملي وحيويته الدائمة واعتياده على النشاط والتنقل. وأضاف أنّ تامر، وبالرغم من ظروفه الصحية، لم يتوقف عن التواصل مع محيطه، إذ بادر لسؤال أحمد سعد عن صحته بعد الحادث الذي تعرّض له الأخير مؤخرًا، في موقف يعكس الجانب الإنساني لتامر وحرصه المستمر على متابعة أحوال أصدقائه وزملائه.

