أحمد سعد يكشف تطورات مقلقة عن صحة تامر حسني: غير قادر على الحركة

أوضح الفنان في تصريح إعلامي أنّه زار الفنان فور عودته إلى مصر للاطمئنان على وضعه الصحي، مشيراً إلى أنّه وجده في أفضل من الفترات الماضية رغم ملازمته التامة للفراش وعدم قدرته على الحركة.