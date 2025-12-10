الأخبار
لحظات مؤثرة لإلهام شاهين في الحرم المكي: عمرة لروح والدتها
لحظات مؤثرة لإلهام شاهين في الحرم المكي: عمرة لروح والدتها
A-
A+

لحظات مؤثرة لإلهام شاهين في الحرم المكي: عمرة لروح والدتها

فن

2025-12-10 | 05:15
لحظات مؤثرة لإلهام شاهين في الحرم المكي: عمرة لروح والدتها
لحظات مؤثرة لإلهام شاهين في الحرم المكي: عمرة لروح والدتها

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مجموعة صور عبر حسابها على منصة "إنستغرام" من داخل الحرم المكي، وذلك في ختام زيارتها إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ووثّقت شاهين في الصور أداءها مناسك العمرة عن والدتها الراحلة، موجهة دعوة لمتابعيها بالحفاظ على الأم وبرّها، ومشددة على المكانة الكبيرة التي تحتلها في حياة الإنسان.

وأرفقت الفنانة الصور برسالة مؤثرة كتبت فيها: "ختامها مسك… الحمد لله ختمت رحلتي إلى جدة بالذهاب إلى مكة لأداء عمرة لأمي كما تعودت كل سنة، وربنا ما يقطع لي عادة. الله يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواك الجنة يا رب. ربنا يخلي كل الأمهات ويبارك لهن، ويرحم كل الأمهات اللاتي غبن عنّا".

وأضافت: "الأم أغلى وأهم ما في الوجود كله… أمك ثم أمك ثم أمك. وحشتيني يا أمي، وحشني حضنك وحنانك، وعزائي أنك في مكان أجمل من هذه الدنيا".

ومن جانبهم، تفاعل متابعوها بكثافة مع المنشور، مقدمين التعازي والدعوات لوالدتها، ومشيدين بخطوتها الإنسانية وبحرصها الدائم على إحياء ذكراها سنوياً.

 

