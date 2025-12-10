لحظات مؤثرة لإلهام شاهين في الحرم المكي: عمرة لروح والدتها

ووثّقت شاهين في الصور أداءها مناسك عن والدتها الراحلة، موجهة دعوة لمتابعيها بالحفاظ على الأم وبرّها، ومشددة على المكانة الكبيرة التي تحتلها في حياة الإنسان.

وأرفقت الفنانة الصور برسالة مؤثرة كتبت فيها: "ختامها مسك… الحمد لله ختمت رحلتي إلى جدة بالذهاب إلى مكة لأداء عمرة لأمي كما تعودت كل سنة، وربنا ما يقطع لي عادة. يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواك الجنة يا رب. ربنا يخلي كل الأمهات ويبارك لهن، ويرحم كل الأمهات اللاتي غبن عنّا".

وأضافت: "الأم أغلى وأهم ما في الوجود كله… أمك ثم أمك ثم أمك. وحشتيني يا أمي، وحشني حضنك وحنانك، وعزائي أنك في مكان أجمل من هذه الدنيا".

ومن جانبهم، تفاعل متابعوها بكثافة مع المنشور، مقدمين التعازي والدعوات لوالدتها، ومشيدين بخطوتها الإنسانية وبحرصها الدائم على إحياء ذكراها سنوياً.