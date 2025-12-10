الأخبار
ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !
ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !
ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !

فن

2025-12-10 | 06:23
ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !
ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !

اتُهمت دوقة ساسكس ميغان ماركل، بسرقة قطع أزياء من جلسة تصوير أجرتها لمجلة "فاريتي" عام 2022، وذلك بعد ظهورها بالملابس ذاتها في برنامجها With Love, Meghan: Holiday Celebration، الذي يعرض على منصة "نتفليكس العالمية"، وهو ما نفته جملة وتفصيلا.

وفي التفاصيل أطلقت وسائل الإعلام على الاتهامات التي تطال ميغان ماركل اسم "فضحية الفستان"، حيث تجدد الجدل عقب ظهور الدوقة مرتدية فستان Ushaia الأخضر من دار الأزياء البريطانية Galvan في برنامجها الخاص، وهو الفستان ذاته الذي ارتدته في جلسة تصويرها، ويبلغ سعره 1700 دولار.

من جهتها، نفت الدوقة المزاعم عبر متحدثها الرسمي، ليام ماجواير، الذي شدد على أنّ ما يُتداول حول سرقة الدوقة لملابس أو أغراض من جلسة تصوير "فاريتي" عار تماما من الصحة.

