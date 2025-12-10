ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !

اتُهمت دوقة ساسكس ، بسرقة قطع أزياء من جلسة تصوير أجرتها لمجلة "فاريتي" عام 2022، وذلك بعد ظهورها بالملابس ذاتها في برنامجها With Love, Meghan: Holiday Celebration، الذي يعرض على منصة "نتفليكس العالمية"، وهو ما نفته جملة وتفصيلا.



وفي التفاصيل أطلقت على الاتهامات التي تطال اسم "فضحية الفستان"، حيث تجدد الجدل عقب ظهور الدوقة مرتدية فستان Ushaia الأخضر من دار الأزياء Galvan في برنامجها الخاص، وهو الفستان ذاته الذي ارتدته في جلسة تصويرها، ويبلغ سعره 1700 .



من جهتها، نفت الدوقة المزاعم عبر متحدثها الرسمي، ليام ماجواير، الذي شدد على أنّ ما يُتداول حول سرقة الدوقة لملابس أو أغراض من جلسة تصوير "فاريتي" عار تماما من الصحة.