الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو لزين كرزون يوثّق مشهد مؤثر مع والدتها.. وتطمينات حول حالتها الصحية
فيديو لزين كرزون يوثّق مشهد مؤثر مع والدتها.. وتطمينات حول حالتها الصحية
A-
A+

فيديو لزين كرزون يوثّق مشهد مؤثر مع والدتها.. وتطمينات حول حالتها الصحية

فن

2025-12-10 | 07:38
فيديو لزين كرزون يوثّق مشهد مؤثر مع والدتها.. وتطمينات حول حالتها الصحية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو لزين كرزون يوثّق مشهد مؤثر مع والدتها.. وتطمينات حول حالتها الصحية

انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للإعلامية الأردنية زين كرزون ظهرت فيه داخل المستشفى إلى جانب والدتها، التي خضعت لعملية جراحية بسيطة.

وظهرت زين في الفيديو وهي تحدّث والدتها بأسلوب طريف بهدف التخفيف عنها، قائلة: "ماما شفتي الدكتور شو قال؟ قال وأنا بالعملية ما كان على لساني إلا ميدو، لأن ميدو الوطن والحب"، في محاولة لإضفاء أجواء من الدعابة وسط الظروف الصحية. وأضافت مخاطبة والدتها: "يلا روحي، ما تتعبي معي، وما في نوم هون"، في إشارة إلى ملازمتها لها طوال فترة الاستشفاء.

المقطع لاقى انتشاراً واسعاً، بعدما بدت والدة زين في حالة تستدعي المتابعة، ما أثار تساؤلات الجمهور حول طبيعة العملية وحالتها الصحية. وفي فيديو آخر نشرته عبر حساباتها، عبّرت زين عن شكرها لمتابعيها على رسائلهم ودعواتهم، مؤكدة أنّ العملية مرّت بنجاح وأن والدتها بخير ولا تعاني من أي مشكلة خطيرة، موضحة أنّ الإجراء كان بسيطاً ويتطلب دخول المستشفى لبعض الوقت. وأضافت أن العائلة فضّلت عدم الكشف عن تفاصيل العملية قبل الاطمئنان التام على صحة الوالدة.

كما تحدّثت زين في مقطع منفصل عن تجربتها خلال الإقامة في المستشفى، مشيرة إلى أنها للمرة الأولى تنام “نومًا عميقًا” في مثل هذا المكان بسبب الإرهاق الناتج عن السهر مع والدتها قبل العملية وبعدها. وظهرت وهي على سرير المستشفى تضع مرطب الشفاه وتتحدث بعفوية عن الانتفاخات التي ظهرت في وجهها وجسدها نتيجة المضادات الحيوية، مؤكدة أنّ الأمر طبيعي ومُتوقَّع في مثل هذه الحالات.

وأوضحت زين أنها اختارت مشاركة هذه اللحظات مع المتابعين لأنها تعتبرهم جزءاً من حياتها اليومية، ولاحظت حجم الدعم الذي تلقّته منذ اللحظة الأولى، معتبرة أنّ هذا التفاعل يمثّل قيمة معنوية كبيرة لها ولعائلتها.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديوهات، إذ انهالت التعليقات بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، إضافة إلى رسائل دعم وثناء على موقف زين وحرصها على مرافقة والدتها في فترة العلاج. ومع استمرار تفاعل المتابعين، أكدت زين في أكثر من منشور أنّ الوضع الصحي أصبح مستقراً وأن المرحلة الأصعب قد انتهت، مطمئنة جمهورها ومجددة شكرها لكل من تواصل معها.

اقرأ ايضا في فن

الأوبرا المصرية تحتفل بعيد ميلاد السيدة فيروز في حفل خاص
09:10

الأوبرا المصرية تحتفل بعيد ميلاد السيدة فيروز في حفل خاص

قرّرت دار الأوبرا المصرية تكريم المسيرة الفنية للنجمة اللبنانية فيروز عبر احتفال خاص بيوم ميلادها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

09:10

الأوبرا المصرية تحتفل بعيد ميلاد السيدة فيروز في حفل خاص

قرّرت دار الأوبرا المصرية تكريم المسيرة الفنية للنجمة اللبنانية فيروز عبر احتفال خاص بيوم ميلادها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

المحكمة العسكرية تبرّئ نور الحجّار من تهمة “المسّ بسمعة الجيش”؟
07:35

المحكمة العسكرية تبرّئ نور الحجّار من تهمة “المسّ بسمعة الجيش”؟

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت حكماً ببراءة الكوميدي اللبناني نور الحجّار ورئيس مؤسسة Awkward داني أبو جودة من تهمة "المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية"، وذلك بعد جلسة عُقدت أمس الثلاثاء واستند خلالها الادعاء إلى المادة 157 من قانون القضاء العسكري.

07:35

المحكمة العسكرية تبرّئ نور الحجّار من تهمة “المسّ بسمعة الجيش”؟

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت حكماً ببراءة الكوميدي اللبناني نور الحجّار ورئيس مؤسسة Awkward داني أبو جودة من تهمة "المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية"، وذلك بعد جلسة عُقدت أمس الثلاثاء واستند خلالها الادعاء إلى المادة 157 من قانون القضاء العسكري.

ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !
06:23

ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !

اتُهمت دوقة ساسكس ميغان ماركل، بسرقة قطع أزياء من جلسة تصوير أجرتها لمجلة "فاريتي" عام 2022، وذلك بعد ظهورها بالملابس ذاتها في برنامجها With Love, Meghan: Holiday Celebration، الذي يعرض على منصة "نتفليكس العالمية"، وهو ما نفته جملة وتفصيلا.

06:23

ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !

اتُهمت دوقة ساسكس ميغان ماركل، بسرقة قطع أزياء من جلسة تصوير أجرتها لمجلة "فاريتي" عام 2022، وذلك بعد ظهورها بالملابس ذاتها في برنامجها With Love, Meghan: Holiday Celebration، الذي يعرض على منصة "نتفليكس العالمية"، وهو ما نفته جملة وتفصيلا.

اخترنا لك
الأوبرا المصرية تحتفل بعيد ميلاد السيدة فيروز في حفل خاص
09:10
المحكمة العسكرية تبرّئ نور الحجّار من تهمة “المسّ بسمعة الجيش”؟
07:35
ميغان ماركل متهمة بالسرقة والجمهور: فضيحة الفستان !
06:23
لحظات مؤثرة لإلهام شاهين في الحرم المكي: عمرة لروح والدتها
05:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025