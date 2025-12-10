الأوبرا المصرية تحتفل بعيد ميلاد السيدة فيروز في حفل خاص

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، وثّقت من خلالها أحدث إطلالاتها خلال زيارتها الأخيرة إلى مدينة دبي.
أعاد النجم السوري عابد فهد إحياء جزء من ذاكرته العائلية عبر فيديو نشره على "إنستغرام"، ظهر فيه طفلاً إلى جانب والده ووالدته في لقطات أبيض وأسود تعود إلى اللاذقية في ستينيات القرن الماضي.
انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للإعلامية الأردنية زين كرزون ظهرت فيه داخل المستشفى إلى جانب والدتها، التي خضعت لعملية جراحية بسيطة.