عابد فهد يستذكر طفولته مع والده بفيديو مؤثر من اللاذقية

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، وثّقت من خلالها أحدث إطلالاتها خلال زيارتها الأخيرة إلى مدينة دبي.
قرّرت دار الأوبرا المصرية تكريم المسيرة الفنية للنجمة اللبنانية فيروز عبر احتفال خاص بيوم ميلادها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للإعلامية الأردنية زين كرزون ظهرت فيه داخل المستشفى إلى جانب والدتها، التي خضعت لعملية جراحية بسيطة.