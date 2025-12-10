عابد فهد يستذكر طفولته مع والده بفيديو مؤثر من اللاذقية

أعاد النجم السوري إحياء جزء من ذاكرته العائلية عبر فيديو نشره على "إنستغرام"، ظهر فيه طفلاً إلى جانب والده ووالدته في لقطات تعود إلى في ستينيات القرن الماضي.

