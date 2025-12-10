عاجل
مصادر قضائية للجديد: تم الاتفاق على وضع الجانب السوري ملاحظاته على المسوَّدة اللبنانية واقتراح حلول بديلة للمسائل الشائكة مع توافق على ابقاء المسوَّدة سِرية
مصادر قضائية للجديد: تم الاتفاق على وضع الجانب السوري ملاحظاته على المسوَّدة اللبنانية واقتراح حلول بديلة للمسائل الشائكة مع توافق على ابقاء المسوَّدة سِرية
مصادر قضائية للجديد: الأجواء بين الوفد القضائي اللبناني و السوري إيجابية والجانبان مصران على حل سريع
مصادر قضائية للجديد: الأجواء بين الوفد القضائي اللبناني و السوري إيجابية والجانبان مصران على حل سريع
عابد فهد يستذكر طفولته مع والده بفيديو مؤثر من اللاذقية
عابد فهد يستذكر طفولته مع والده بفيديو مؤثر من اللاذقية
عابد فهد يستذكر طفولته مع والده بفيديو مؤثر من اللاذقية

فن

2025-12-10 | 10:19

فن

2025-12-10 | 10:19
عابد فهد يستذكر طفولته مع والده بفيديو مؤثر من اللاذقية
عابد فهد يستذكر طفولته مع والده بفيديو مؤثر من اللاذقية

أعاد النجم السوري عابد فهد إحياء جزء من ذاكرته العائلية عبر فيديو نشره على "إنستغرام"، ظهر فيه طفلاً إلى جانب والده ووالدته في لقطات أبيض وأسود تعود إلى اللاذقية في ستينيات القرن الماضي.

الفيديو الذي يُرجّح أنه مُصمّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي أثار موجة واسعة من التفاعل، بعدما قدّم صورة حيّة لما يعتقد أنه عام 1966.
وأرفق فهد المقطع بتعليق مؤثر قال فيه: "مشاعر حنين لزمن يعود ليقترب من بعيد.. اللاذقية 1966 أنا وأمي وأبي رجعنا عم نعيد المشوار".

