هيفاء وهبي تخطف الأنظار في دبي وحقيبة يدها الفاخرة تثير ضجة

أعاد النجم السوري عابد فهد إحياء جزء من ذاكرته العائلية عبر فيديو نشره على "إنستغرام"، ظهر فيه طفلاً إلى جانب والده ووالدته في لقطات أبيض وأسود تعود إلى اللاذقية في ستينيات القرن الماضي.
قرّرت دار الأوبرا المصرية تكريم المسيرة الفنية للنجمة اللبنانية فيروز عبر احتفال خاص بيوم ميلادها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للإعلامية الأردنية زين كرزون ظهرت فيه داخل المستشفى إلى جانب والدتها، التي خضعت لعملية جراحية بسيطة.