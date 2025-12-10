هيفاء وهبي تخطف الأنظار في دبي وحقيبة يدها الفاخرة تثير ضجة

شاركت مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على منصة ، وثّقت من خلالها أحدث إطلالاتها خلال زيارتها إلى مدينة دبي.

وقد لاقت الصور رواجاً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على أناقتها المعتادة وحضورها اللافت، خصوصاً أن الإطلالة جاءت بتصميم فخم يفيض أنوثة ويعكس أسلوبها الخاص في اختيار الأزياء.

الا ان اللافت كان ارتداء وهبي حقيبة نادرة من دار هيرمس (Hermès) من نوع (Birkin 30 Bag Vert D’Eau Matte Alligator)، مصنوعة من جلد التمساح النادر، وتصل قيمتها إلى نحو 70,000 ، ما جعلها محط اهتمام المتابعين.