هند صبري تتوَّج بجائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر

هيلين هوني، رئيسة جوائز "غولدن غلوب"، أوضحت في بيان رسمي أن منح الجائزة لهند يعكس تقدير المؤسسة لموهبتها وتأثيرها الدولي، مشيرة إلى أن الجائزة تحمل إرثًا فنيًا عظيمًا تركه الراحل عمر الشريف الذي ساهم في نقل السينما إلى .

هند صبري بدورها أعربت عن اعتزازها بالجائزة، معتبرة أنها تشكّل محطة مهمة في مشوارها. وأكدت أن ارتباط الجائزة عمر الشريف يزيد قيمتها، مضيفة أن النساء يشهدن لحظة قوية وواعدة في عالم السينما، وأن وجودها إلى جانب النجمة الهندية عليا بهات في الحفل يعكس هذا الحضور المتصاعد.

أما عليا بهات، التي حصلت على جائزة "غولدن غلوب Horizon"، فقالت إن التكريم يمنحها مسؤولية أكبر لتمثيل جيل جديد من الممثلات اللواتي يصنعن تغييرًا واضحًا في السينما العالمية.

الإعلان عن الجائزتين جاء في إطار شراكة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي وجوائز "غولدن غلوب"، وهي شراكة وصفها جُمانا راشد الراشد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بأنها خطوة مهمة لتعزيز الحضور العالمي للمواهب والآسيوية والأفريقية، وتوفير منصة أوسع لتقدير صناع الأفلام الصاعدين.

إطلالة هند صبري جذبت أيضًا اهتمام الحاضرين، إذ ظهرت بفستان فاخر من توقيع المصمّم اللبناني العالمي زهير مراد، تميز بقصّة مستقيمة وكاب مطرز بكثافة، مع ألوان ذهبية ونيود لامعة أبرزت الطابع الملكي للتصميم. تنسيق الإطلالة حمل توقيع الستايلست ياسمين قناوي، مع مجوهرات أنيقة من Boucheron ومكياج من Dior Beauty.

وبين التكريم الفني والإطلالة اللافتة، سجّلت هند صبري حضورًا عربيًا متقدمًا على منصة عالمية، مؤكدة استمرارها في تمثيل السينما العربية في أبرز المحافل الدولية.