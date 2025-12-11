الأخبار
هند صبري تتوَّج بجائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر
هند صبري تتوَّج بجائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر
هند صبري تتوَّج بجائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر

2025-12-11 | 08:06
هند صبري تتوَّج بجائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر
هند صبري تتوَّج بجائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر

شهدت الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة لحظة لافتة تمثّلت في منح الفنانة التونسية هند صبري جائزة عمر الشريف من جوائز "غولدن غلوب"، في احتفالية مؤثرة أقيمت مساء الأربعاء 10 ديسمبر. وجاء هذا التكريم تكريسًا لمسيرة فنية اعتُبرت واحدة من الأكثر تأثيرًا في السينما العربية، خصوصًا مع تميز هند صبري بأدوار إنسانية معقدة ودعمها المستمر لحضور المرأة في الصناعة.

هيلين هوني، رئيسة جوائز "غولدن غلوب"، أوضحت في بيان رسمي أن منح الجائزة لهند يعكس تقدير المؤسسة لموهبتها وتأثيرها الدولي، مشيرة إلى أن الجائزة تحمل إرثًا فنيًا عظيمًا تركه الراحل عمر الشريف الذي ساهم في نقل السينما المصرية إلى العالم.

هند صبري بدورها أعربت عن اعتزازها بالجائزة، معتبرة أنها تشكّل محطة مهمة في مشوارها. وأكدت أن ارتباط الجائزة باسم عمر الشريف يزيد قيمتها، مضيفة أن النساء اليوم يشهدن لحظة قوية وواعدة في عالم السينما، وأن وجودها إلى جانب النجمة الهندية عليا بهات في الحفل يعكس هذا الحضور المتصاعد.

أما عليا بهات، التي حصلت على جائزة "غولدن غلوب Horizon"، فقالت إن التكريم يمنحها مسؤولية أكبر لتمثيل جيل جديد من الممثلات اللواتي يصنعن تغييرًا واضحًا في السينما العالمية.

الإعلان عن الجائزتين جاء في إطار شراكة جديدة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي وجوائز "غولدن غلوب"، وهي شراكة وصفها جُمانا راشد الراشد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بأنها خطوة مهمة لتعزيز الحضور العالمي للمواهب العربية والآسيوية والأفريقية، وتوفير منصة أوسع لتقدير صناع الأفلام الصاعدين.

إطلالة هند صبري جذبت أيضًا اهتمام الحاضرين، إذ ظهرت بفستان فاخر من توقيع المصمّم اللبناني العالمي زهير مراد، تميز بقصّة مستقيمة وكاب مطرز بكثافة، مع ألوان ذهبية ونيود لامعة أبرزت الطابع الملكي للتصميم. تنسيق الإطلالة حمل توقيع الستايلست ياسمين قناوي، مع مجوهرات أنيقة من Boucheron ومكياج من Dior Beauty.

وبين التكريم الفني والإطلالة اللافتة، سجّلت هند صبري حضورًا عربيًا متقدمًا على منصة عالمية، مؤكدة استمرارها في تمثيل السينما العربية في أبرز المحافل الدولية.

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟
انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟

اضطرّت الفنانة يسرا اللوزي إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من العرض المسرحي "الموريستان"، الذي كان مقرراً تقديمه مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح الفلكي في القاهرة، وذلك بعد إصابتها بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية استدعى توقفها الكامل عن أي إجهاد صوتي، وفق توصيات الأطباء. هذا التطور المفاجئ دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع بالاستعانة بممثلة بديلة لضمان استمرار العروض دون تعطيل.

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟

اضطرّت الفنانة يسرا اللوزي إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من العرض المسرحي "الموريستان"، الذي كان مقرراً تقديمه مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح الفلكي في القاهرة، وذلك بعد إصابتها بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية استدعى توقفها الكامل عن أي إجهاد صوتي، وفق توصيات الأطباء. هذا التطور المفاجئ دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع بالاستعانة بممثلة بديلة لضمان استمرار العروض دون تعطيل.

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه

تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تشير إلى تعرّضها لاعتداء جسدي عنيف نُسب إلى الفنان حسام حبيب، بحسب تقارير إعلامية متداولة. ونقل موقع "العاصمة" مضمون تقرير طبي يُظهر حجم الإصابات التي لحقت بشيرين، ما أثار صدمة واسعة بين الجمهور ودفع القضية إلى واجهة الاهتمام.

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه

تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تشير إلى تعرّضها لاعتداء جسدي عنيف نُسب إلى الفنان حسام حبيب، بحسب تقارير إعلامية متداولة. ونقل موقع "العاصمة" مضمون تقرير طبي يُظهر حجم الإصابات التي لحقت بشيرين، ما أثار صدمة واسعة بين الجمهور ودفع القضية إلى واجهة الاهتمام.

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟
سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.

