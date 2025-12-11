سيلينا غوميز تواصل تألقها بترشيح رابع متتالي لغولدن غلوب

، البالغة 33 عامًا، شاركت متابعيها حماسها لهذه الخطوة عبر "ستوري" على ، حيث شكرت اللجنة والجمهور مؤكدة أن الترشيح المتجدد يشكّل تقديرًا لعمل جماعي متواصل. كما نشرت صورة تجمعها بزميليها مارتن شورت وستيف مارتن، اللذين يشكلان معها الثلاثي للمسلسل.

هذا الترشيح يرفع رصيد غوميز الإجمالي في التمثيل إلى خمسة ترشيحات، بعدما سبق أن نافست على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Emilia Pérez. ورغم أنها لم تفز بأي جائزة حتى الآن، إلا أن استمرار ترشيحها ضمن الفئة نفسها لسنوات متتالية يعكس مكانتها المتنامية في صناعة التلفزيون ودورها المحوري في نجاح المسلسل.

وعقب إعلان الترشيحات، شاركت سيلينا جمهورها سلسلة صور تجمعها بخطيبها بلانكو. اللقطات التي نشرتها تنوعت بين لحظات رومانسية بلا مكياج، وصور وهي تحمل زهرة حمراء، بالإضافة إلى ظهور أمام المرآة، وزيارتهما لحفل مباراة لوس أنجلوس ليكرز بإطلالات أنيقة. الصور حققت تفاعلًا واسعًا لكونها توثق جانبًا شخصيًا وهادئًا من حياة غوميز بعيدًا عن أجواء العمل والترشيحات.

وبذلك، تجمع سيلينا غوميز بين نجاح مهني مستمر وحضور شخصي حاضر في اهتمام الجمهور، لتواصل تعزيز مكانتها كإحدى أبرز نجمات جيلها في الدراما الكوميدية.