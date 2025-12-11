نقل لورا خباز الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروع

المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحادث وقع بشكل مفاجئ أثناء وجودها في السيارة، ما أدى إلى إصابتها بجروح استدعت تدخّل فرق فورًا.

مصادر مقربة أوضحت أنّ وضعها الصحي استقر بعد خضوعها للعلاج الأولي، وأن الفريق الطبي يواصل إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان إلى سلامتها وتقييم أي مضاعفات محتملة. الحادثة أثارت موجة تعاطف من محبي لورا وجمهور شقيقها ، حيث انهالت الدعوات بالشفاء العاجل وعودة الفنانة إلى نشاطها الفني قريبًا، فيما لم تُصدر العائلة بيانًا رسميًا بعد بانتظار استكمال التقييم الطبي.

المشهد المؤثر لعملية الإسعاف ولّد اهتمام كبيرة، خصوصًا أنّ لورا تُعد وجهًا محببًا في الوسط الفني، وظهورها الأخير يعود إلى مشاركات درامية لاقت استحسان المشاهدين.





