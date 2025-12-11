نقل لورا خباز الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروع

اضطرّت الفنانة يسرا اللوزي إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من العرض المسرحي "الموريستان"، الذي كان مقرراً تقديمه مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح الفلكي في القاهرة، وذلك بعد إصابتها بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية استدعى توقفها الكامل عن أي إجهاد صوتي، وفق توصيات الأطباء. هذا التطور المفاجئ دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع بالاستعانة بممثلة بديلة لضمان استمرار العروض دون تعطيل.
تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تشير إلى تعرّضها لاعتداء جسدي عنيف نُسب إلى الفنان حسام حبيب، بحسب تقارير إعلامية متداولة. ونقل موقع "العاصمة" مضمون تقرير طبي يُظهر حجم الإصابات التي لحقت بشيرين، ما أثار صدمة واسعة بين الجمهور ودفع القضية إلى واجهة الاهتمام.
أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.