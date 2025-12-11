سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟

أغنية رمضان، التي حققت انتشارًا كبيرًا منذ صدورها، ساهمت في تعزيز حضوره خلال الأسابيع الماضية، فيما أثنى المتابعون على تأثيره الفني رغم غيابه المؤقت بسبب وضعه الصحي.

بالتوازي، عاد اسم الفنان لواجهة بسبب الحديث المتجدد عن علاقاته العاطفية، خاصة بعد سلسلة مقابلات كشف فيها تفاصيل مهمة. فقد أوضح رمضان أن علاقة استمرت خمس سنوات انتهت بسبب رفض أهل حبيبته الارتباط به لاختلاف الدين، مؤكدًا أنه لا يعارض فكرة الزواج المختلط لكنه يحترم رغبة العائلات.

وفي مقابلة أخرى مع The Insider بالعربي، نفى الفنان صحة الأخبار المتداولة عن علاقة مع فتاة تونسية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مبالغ فيه، وأضاف: "إذا في قصة حب، بعلنها بنفسي". ومع ذلك استمرت الشائعات بالانتشار

رمضان تحدث سابقًا عن علاقته الطويلة التي شكّلت جزءًا كبيرًا من تجربته الغنائية، لافتًا إلى أن أغنية "الحب الأسطوري" تعكس قصة حقيقية عاشها، وأنه رغم الانفصال ما زال يكنّ احتراماً كبيراً لحبيبته السابقة. وأشار إلى أنه يعطي فرصًا كثيرة ، لكنه لا يعود عن قرار الانفصال إذا اتخذه.

كما كشف عن المواصفات التي يبحث عنها في شريكة حياته، مؤكدًا ضرورة توافقها مع بيئته وقيم عائلته، إضافة إلى الثقافة والجمال. ويعود جزء من شخصيته الفنية إلى تأثير والدته، الفنانة سوزان غطاس، التي كانت مصدر دعمه منذ بداياته.

وبعد مشاركته في برنامج "ستار أكاديمي" وحصوله على المركز الثالث، بدأ رمضان مسيرة مليئة بالأعمال الغنائية التي ثبّتت حضوره في الساحة الفنية. ، يجمع بين نجاح فني متواصل واهتمام إعلامي متزايد، سواء بسبب أعماله أو تفاصيل حياته الخاصة.