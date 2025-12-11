شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن التقرير الطبي يوثّق تعرّض شيرين لإصابات متعددة في مناطق مختلفة من جسدها، شملت الرأس والوجه والعينين، في دلالة على قوة الضرب الذي تعرّضت له. كما أظهر التقرير وجود خدوش وجروح وكدمات واضحة على اليدين والذراعين والفخذين، إضافة إلى إصابات في الورك والمؤخرة والساقين.ولم تتوقف الإصابات عند الأطراف السفلية والعلوية، إذ أكّد التقرير ظهور علامات اعتداء على منطقة والكتف والرقبة، وصولاً إلى الثدي الأيمن، ما يعكس شدة الحادث الذي أثار موجة من التعاطف والمطالبات بفتح تحقيق رسمي وكشف ملابسات ما جرى.