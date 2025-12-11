الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه
A-
A+

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه

فن

2025-12-11 | 09:36
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضـ ـرب من حسام حبيب وهذا ما تم كشفه

تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تشير إلى تعرّضها لاعتداء جسدي عنيف نُسب إلى الفنان حسام حبيب، بحسب تقارير إعلامية متداولة. ونقل موقع "العاصمة" مضمون تقرير طبي يُظهر حجم الإصابات التي لحقت بشيرين، ما أثار صدمة واسعة بين الجمهور ودفع القضية إلى واجهة الاهتمام.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن التقرير الطبي يوثّق تعرّض شيرين لإصابات متعددة في مناطق مختلفة من جسدها، شملت الرأس والوجه والعينين، في دلالة على قوة الضرب الذي تعرّضت له. كما أظهر التقرير وجود خدوش وجروح وكدمات واضحة على اليدين والذراعين والفخذين، إضافة إلى إصابات في الورك والمؤخرة والساقين.
ولم تتوقف الإصابات عند الأطراف السفلية والعلوية، إذ أكّد التقرير ظهور علامات اعتداء على منطقة الصدر والكتف والرقبة، وصولاً إلى الثدي الأيمن، ما يعكس شدة الحادث الذي أثار موجة واسعة من التعاطف والمطالبات بفتح تحقيق رسمي وكشف ملابسات ما جرى.
 

اقرأ ايضا في فن

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟
10:30

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟

اضطرّت الفنانة يسرا اللوزي إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من العرض المسرحي "الموريستان"، الذي كان مقرراً تقديمه مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح الفلكي في القاهرة، وذلك بعد إصابتها بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية استدعى توقفها الكامل عن أي إجهاد صوتي، وفق توصيات الأطباء. هذا التطور المفاجئ دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع بالاستعانة بممثلة بديلة لضمان استمرار العروض دون تعطيل.

10:30

انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟

اضطرّت الفنانة يسرا اللوزي إلى الانسحاب بشكل مفاجئ من العرض المسرحي "الموريستان"، الذي كان مقرراً تقديمه مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح الفلكي في القاهرة، وذلك بعد إصابتها بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية استدعى توقفها الكامل عن أي إجهاد صوتي، وفق توصيات الأطباء. هذا التطور المفاجئ دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع بالاستعانة بممثلة بديلة لضمان استمرار العروض دون تعطيل.

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟
09:23

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.

09:23

سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.

نقل لورا خباز الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروع
09:19

نقل لورا خباز الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروع

تعرضت الممثلة اللبنانية لورا خباز، شقيقة الفنان والمخرج جورج خباز، لحادث سير مروّع أعاد تداول اسمها بقوة على مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر عناصر الصليب الأحمر اللبناني وهم يسارعون إلى إسعافها ونقلها إلى المستشفى.

09:19

نقل لورا خباز الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروع

تعرضت الممثلة اللبنانية لورا خباز، شقيقة الفنان والمخرج جورج خباز، لحادث سير مروّع أعاد تداول اسمها بقوة على مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر عناصر الصليب الأحمر اللبناني وهم يسارعون إلى إسعافها ونقلها إلى المستشفى.

اخترنا لك
انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟
10:30
سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية وينقل الى المستشفى..فما القصة؟
09:23
نقل لورا خباز الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير مروع
09:19
أحمد مراد يعتذر عن تصريحات فيلم "الست" ويوضح مقصده
09:02

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025