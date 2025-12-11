انسحاب مفاجئ ليسرا اللوزي من مسرحية "الموريستان" بسبب اصابة..فما القصة؟

وأصدر القائمون على المسرحية بياناً عبر صفحات "الموريستان" على ، أوضحوا فيه أن الحالة الصحية ليسرا لا تسمح لها بالأداء حالياً، مؤكدين أن العمل المسرحي يتطلب جهداً مشابهاً للرياضة، وقد يتعرض أي ممثل لإصابة تستوجب تعويضه فوراً حفاظاً على انضباط الجدول الفني.

وتضمن البيان رسالة دعم واضحة ليسرا اللوزي، مشيداً بالتزامها خلال الفترة الماضية، ومؤكداً أن صحة الفنانين تبقى أولوية مطلقة. وقد أعادت اللوزي نشر البيان عبر حسابها دعماً لزملائها وتعبيراً عن تقديرها لروح الفريق.

من جانب آخر، وقع اختيار صنّاع على الممثلة إيناس الفلال لتجسيد الدور بدلاً من يسرا خلال الفترة الحالية، كونها من فريق التمثيل البديل وجاهزة لتقديم شخصية "رشيدة" بنفس مستوى القوة الفنية، إلى أن تستعيد اللوزي عافيتها تماماً.

وتروي مسرحية "الموريستان" أحداثاً تدور داخل مصحة نفسية في مصر عام 2010، حيث يتصاعد الصراع بين المريض الجديد "ممدوح" ورئيسة التمريض "رشيدة" في أجواء درامية مشحونة بالتوتر والتحولات النفسية. العمل من تأليف الشماع وإخراج مصطفى خليل، وتُعرض لياليه بين 11 و15 ديسمبر في الثامنة مساءً، بينما تُقدَّم عروض 9 و14 ديسمبر بالطاقم البديل.

ويشارك في المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم ، عثمان، أحمد خالد، محمد حبيب، عبادة ياسر، عمر راشد، ريم مغربي، يحيى فودة، بولا كامل، وغيرهم من أعضاء الفريق الذين يستمرون في تقديم العمل رغم الظروف المفاجئة.