من بوليوود إلى الملاعب.. شاروخان يستقبل ميسي في جولة استثنائية

ويحتضن ملعب سولت لايك في كولكاتا أولى محطات الجولة، حيث يلتقي شاروخان وميسي يوم 13 ديسمبر الأول، وسط جماهيري كبير. وكان شاروخان قد أكد مشاركته عبر منصة إكس، قائلًا: هذه المرة لن أخطط لفارسي في كولكاتا، وآمل أن يكون ميسي. أراكم في 13 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يصل ميسي إلى كولكاتا قادمًا من ميامي قرابة الساعة الواحدة والنصف فجرًا، على أن يبدأ برنامجه الرسمي في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، والذي يتضمن لقاءات مع نجم الكريكيت الهندي السابق سوراف جانغولي، ورئيسة وزراء ولاية البنغال ماماتا بانيرجي، قبل التوجه إلى مدينة حيدر آباد عند الساعة الثانية ظهرًا.

وتتضمن محطة حيدر آباد إقامة مباراة كرة قدم استعراضية بنظام سبعة لاعبين ضد سبعة على ملعب راجيف غاندي الدولي، مع توقعات بحضور رئيس وزراء ولاية تيلانغانا ريڤانث ريدي، على أن تختتم الفعاليات بحفل موسيقي يستعرض مسيرة ميسي الكروية.

وبعد ذلك، يواصل ميسي جولته إلى مومباي ثم نيودلهي، لتغطي جولة G.O.A.T India Tour 2025 مناطق الهند كافة، من الشرق والجنوب في 13 ديسمبر، إلى الغرب في 14 ديسمبر، ثم في 15 ديسمبر، في احتفالية تجمع بين ، الثقافة، ونجوم بوليوود.