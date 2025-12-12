وفاة صانع المحتوى أبو مرداع بحادث سير يهز السوشيال ميديا

وأثار خبر رحيله صدمة بين متابعيه الذين اعتادوا على حضوره العفوي وابتسامته الدائمة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت المنصات تفاعلًا كبيرًا مع خبر الوفاة، حيث نشر الفنان فايز المالكي نعيًا مؤثرًا عبر منصة إكس، قدّم فيه تعازيه ودعا للراحل بالرحمة، متمنيًا الشفاء العاجل لأصدقائه المصابين في الحادث.

كما عبّر عدد كبير من الجمهور والمشاهير عن حزنهم وصدمتهم لفقدان شخصية محبوبة على السوشيال ميديا. وشارك صانع المحتوى سهم عبارات مؤثرة، كتب فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل العظيم أن يغفر لك ويرحمك يا أبو مرداع، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان. وأضاف في منشور آخر: لا تنسوه من دعائكم، اللهم ارحم عبدك أبو مرداع واجعل قبره روضة من الجنة.

وبحسب المعلومات والصور المتداولة، ظهرت سيارة سوداء متضررة بشكل كبير قرب موقع الحادث، ويُعتقد أنها المركبة التي كان يستقلها أبو مرداع برفقة صديقه أبو حصة. وتشير الروايات الأولية إلى فقدان السيطرة على السيارة أثناء القيادة على أحد الطرق المؤدية إلى مدينة حائل، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.

وفي تطور لاحق، أصدر شقيق صديق أبو مرداع، أبو حصة، تحديثًا عبر منصة سناب شات، أكد فيه أن شقيقه ما زال على قيد الحياة ويتلقى العلاج في العناية المركزة، قائلًا: أبو حصة بخير إن شاء الله، وإنها بسيطة.

وعُرف أبو مرداع بمحتواه الكوميدي القريب من الناس، حيث قدّم مواقف يومية بأسلوب بسيط وعفوي، ما جعله يحظى بمتابعة واسعة عبر منصات سناب شات وتيك توك ويوتيوب وفيسبوك، وحقق تفاعلًا كبيرًا تجاوز مئات الآلاف من المتابعين. وزاد هذا القرب الإنساني من جمهوره من وقع خبر رحيله، خاصة أنه كان يطل عليهم بشكل بمحتوى يبعث على البهجة.