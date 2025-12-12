حلقة مشوّقة الليلة من برنامج «المؤثّر الحقيقي» على يوتيوب الجديد فن

وتستضيف الحلقة الممثلة صفاء سلطان إلى جانب عدد من المؤثّرين، وهم محمد حمود، مارال عوض، وفواز أبو ربعية، حيث يشاركون الجمهور تجاربهم وآراءهم في أجواء حوارية مميّزة مليئة بالتفاعل والمرح.
أدّت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مناسك العمرة برفقة والدتها خديجة الرحموني في أجواء روحانية خاصة.
تداولت وسائل إعلام تركية تقارير تتحدث عن دخول النجمة هاندا أرتشيل في علاقة عاطفية جديدة مع المخرج والمنتج أونور غوفناتام، مالك شركة OGM Pictures، وذلك بعد أشهر من انفصالها عن رجل الأعمال هاكان سابانجي، الذي استمرت علاقتها به قرابة ثلاث سنوات.
أثار الفنان كريم محمود عبد العزيز موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ متابعو الفنانة دينا الشربيني قيامه بإلغاء متابعتها عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، في خطوة أعادت فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين النجمين.