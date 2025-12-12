حلقة مشوّقة الليلة من برنامج «المؤثّر الحقيقي» على يوتيوب الجديد فن

تداولت وسائل إعلام تركية تقارير تتحدث عن دخول النجمة هاندا أرتشيل في علاقة عاطفية جديدة مع المخرج والمنتج أونور غوفناتام، مالك شركة OGM Pictures، وذلك بعد أشهر من انفصالها عن رجل الأعمال هاكان سابانجي، الذي استمرت علاقتها به قرابة ثلاث سنوات.