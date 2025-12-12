الأخبار
حلقة مشوّقة الليلة من برنامج «المؤثّر الحقيقي» على يوتيوب الجديد فن
حلقة مشوّقة الليلة من برنامج «المؤثّر الحقيقي» على يوتيوب الجديد فن
حلقة مشوّقة الليلة من برنامج «المؤثّر الحقيقي» على يوتيوب الجديد فن

فن

2025-12-12 | 04:43
حلقة مشوّقة الليلة من برنامج «المؤثّر الحقيقي» على يوتيوب الجديد فن
حلقة مشوّقة الليلة من برنامج «المؤثّر الحقيقي» على يوتيوب الجديد فن

تُعرض الليلة حلقة جديدة من برنامج المؤثّر الحقيقي عبر منصة يوتيوب، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً، في حلقة تحمل الكثير من الأجواء الإيجابية واللحظات المشوّقة خلف الكواليس.

وتستضيف الحلقة الممثلة صفاء سلطان إلى جانب عدد من المؤثّرين، وهم محمد حمود، مارال عوض، وفواز أبو ربعية، حيث يشاركون الجمهور تجاربهم وآراءهم في أجواء حوارية مميّزة مليئة بالتفاعل والمرح.

إسماعيل تمر يدافع بقوة عن فتاة الفيديو: لا تحوّلوا لحظة عفوية إلى محاكمة
07:13

