إلغاء متابعة يشعل الجدل.. هل وقع خلاف بين دينا الشربيني و كريم محمود عبد العزيز

أثار الفنان موجة من الجدل على ، بعد أن لاحظ متابعو الفنانة قيامه بإلغاء متابعتها عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، في خطوة أعادت فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين النجمين.



ولم تمر هذه الخطوة مرور الكرام، إذ أعادت إلى الواجهة سلسلة من الشائعات التي لاحقت ودينا خلال الفترة الماضية، وتراوحت بين الحديث عن ارتباط عاطفي وزواج سري، وصولًا إلى ربط الأمر بانفصال كريم عن زوجته آن .

ومع غياب أي تعليق رسمي من الطرفين، تصاعدت التكهنات على منصات التواصل، بين من اعتبر إلغاء المتابعة رسالة متعمدة، ومن رأى أنها خطوة شخصية لا تعكس بالضرورة أي خلاف أو دلالة خاصة.



على الصعيد الفني، يشارك كريم محمود ودينا الشربيني في بطولة فيلم «طلقني»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أزمة زوجية ناتجة عن خيانات الزوج المتكررة. ويجسد كريم في الفيلم شخصية رجل متعدد العلاقات، فيما تقدم دينا دور زوجة تقرر اتخاذ موقف حاسم وقوي لإنهاء الزواج.