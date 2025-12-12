الأخبار
إلغاء متابعة يشعل الجدل.. هل وقع خلاف بين دينا الشربيني و كريم محمود عبد العزيز

أثار الفنان كريم محمود عبد العزيز موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ متابعو الفنانة دينا الشربيني قيامه بإلغاء متابعتها عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، في خطوة أعادت فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين النجمين.


ولم تمر هذه الخطوة مرور الكرام، إذ أعادت إلى الواجهة سلسلة من الشائعات التي لاحقت كريم ودينا خلال الفترة الماضية، وتراوحت بين الحديث عن ارتباط عاطفي وزواج سري، وصولًا إلى ربط الأمر بانفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.
ومع غياب أي تعليق رسمي من الطرفين، تصاعدت التكهنات على منصات التواصل، بين من اعتبر إلغاء المتابعة رسالة متعمدة، ومن رأى أنها خطوة شخصية لا تعكس بالضرورة أي خلاف أو دلالة خاصة.

على الصعيد الفني، يشارك كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني في بطولة فيلم «طلقني»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أزمة زوجية ناتجة عن خيانات الزوج المتكررة. ويجسد كريم في الفيلم شخصية رجل متعدد العلاقات، فيما تقدم دينا دور زوجة تقرر اتخاذ موقف حاسم وقوي لإنهاء الزواج.

اقرأ ايضا في فن

بسمة بوسيل توثق رحلة العمرة برفقة والدتها وتلامس قلوب المتابعين
10:15

بسمة بوسيل توثق رحلة العمرة برفقة والدتها وتلامس قلوب المتابعين

أدّت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مناسك العمرة برفقة والدتها خديجة الرحموني في أجواء روحانية خاصة.

10:15

بسمة بوسيل توثق رحلة العمرة برفقة والدتها وتلامس قلوب المتابعين

أدّت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مناسك العمرة برفقة والدتها خديجة الرحموني في أجواء روحانية خاصة.

ارتباط هاندا أرتشيل بمنتج شهير يشعل الجدل في الوسط الفني
09:22

ارتباط هاندا أرتشيل بمنتج شهير يشعل الجدل في الوسط الفني

تداولت وسائل إعلام تركية تقارير تتحدث عن دخول النجمة هاندا أرتشيل في علاقة عاطفية جديدة مع المخرج والمنتج أونور غوفناتام، مالك شركة OGM Pictures، وذلك بعد أشهر من انفصالها عن رجل الأعمال هاكان سابانجي، الذي استمرت علاقتها به قرابة ثلاث سنوات.

09:22

ارتباط هاندا أرتشيل بمنتج شهير يشعل الجدل في الوسط الفني

تداولت وسائل إعلام تركية تقارير تتحدث عن دخول النجمة هاندا أرتشيل في علاقة عاطفية جديدة مع المخرج والمنتج أونور غوفناتام، مالك شركة OGM Pictures، وذلك بعد أشهر من انفصالها عن رجل الأعمال هاكان سابانجي، الذي استمرت علاقتها به قرابة ثلاث سنوات.

إسماعيل تمر يدافع بقوة عن فتاة الفيديو: لا تحوّلوا لحظة عفوية إلى محاكمة
07:13

إسماعيل تمر يدافع بقوة عن فتاة الفيديو: لا تحوّلوا لحظة عفوية إلى محاكمة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة جدل واسعة في سوريا، بعدما ظهرت فيه فتاة سورية تحتفل بعيد التحرير، حيث بدت وهي تترجل من سيارة وتتبادل رقم هاتف مع أحد الشبان في مشهد اعتبره كثيرون عفويًا ويندرج ضمن أجواء الاحتفال.

07:13

إسماعيل تمر يدافع بقوة عن فتاة الفيديو: لا تحوّلوا لحظة عفوية إلى محاكمة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة جدل واسعة في سوريا، بعدما ظهرت فيه فتاة سورية تحتفل بعيد التحرير، حيث بدت وهي تترجل من سيارة وتتبادل رقم هاتف مع أحد الشبان في مشهد اعتبره كثيرون عفويًا ويندرج ضمن أجواء الاحتفال.

