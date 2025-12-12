إلغاء متابعة يشعل الجدل.. هل وقع خلاف بين دينا الشربيني و كريم محمود عبد العزيز

ولم تمر هذه الخطوة مرور الكرام، إذ أعادت إلى الواجهة سلسلة من الشائعات التي لاحقت كريم
ودينا خلال الفترة الماضية، وتراوحت بين الحديث عن ارتباط عاطفي وزواج سري، وصولًا إلى ربط الأمر بانفصال كريم محمود عبد العزيز
عن زوجته آن الرفاعي
.
ومع غياب أي تعليق رسمي من الطرفين، تصاعدت التكهنات على منصات التواصل، بين من اعتبر إلغاء المتابعة رسالة متعمدة، ومن رأى أنها خطوة شخصية لا تعكس بالضرورة أي خلاف أو دلالة خاصة.
على الصعيد الفني، يشارك كريم محمود عبد العزيز
ودينا الشربيني في بطولة فيلم «طلقني»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أزمة زوجية ناتجة عن خيانات الزوج المتكررة. ويجسد كريم في الفيلم شخصية رجل متعدد العلاقات، فيما تقدم دينا دور زوجة تقرر اتخاذ موقف حاسم وقوي لإنهاء الزواج.