مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها

في سلسلة حلقات متنوّعة طغى عليها الطابع الإنساني والدرامي، برزت مجموعة من القصص التي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل. البداية كانت مع شقيق شيف لبناني معروف فاجأه داخل استديو الجديد برسالة مؤثرة، دفعت الشيف للكشف للمرّة الأولى عن جوانب خاصة من حياته العائلية، في لحظة احتلّت صدارة المشاهد الأكثر تداولاً.



وفي المقابل، عاشت مؤثرة معروفة لحظات صعبة خلال حديثها عن شقيقتها، حيث غلبتها دموعها أثناء رواية تفاصيل التجربة التي جمعت بين الألم والحنين، ما أثار تعاطفًا كبيرًا لدى المتابعين.

المشاعر ذاتها حضرت في حلقة أخرى، حين تدخّل مؤثر لبناني لمنع تعرّض طفل للضرب، وهي لحظة أربكت كركي التي تابعت الموقف مباشرة على . من جهة أخرى، تحدّث أحد أشهر الطهاة اللبنانيين عن حادثة تعرّضت لها ابنته داخل أحد المطاعم، كاشفًا عن نيّته اتخاذ خطوات قانونية لحماية عائلته.

كما ظهرت رواية مؤثرة مماثلة من سورية أخرى تحدثت عن تعنيف ابنتها، فيما لم يتردد شيف لبناني بالتعبير عن دعمه لها وعن رفضه لأي اعتداء على الأطفال. وعلى الصعيد الصحي، أثارت مؤثرة سورية ضجة بعدما روت تفاصيل دقيقة عن أزمتها الطبية خلال عملية خطيرة كادت أن تودي بحياتها.

كذلك، فتح صانع محتوى قلبه وتحدث بصدق عن علاقته المعقدة بوالده وفقدانه للذكريات التي كان يتمنى أن يحتفظ بها. وفي ظهور آخر لافت، استعاد شيف ومؤثر لبناني تجربته مع حادث سير خطير خضع بعده لأكثر من 140 قطبة في وجهه، مؤكدًا أن تلك التجربة غيّرت نظرته للحياة.

أما الفنانة صفاء فكان لها حضور بارز في مناسبتين: الأولى بعد أزمة صحية وجّهت خلالها رسالة حول تراجع القيم والأخلاق، والثانية عندما ردّت بحزم على موجة من الانتقادات عبر التأكيد أنها تتعامل مع التعليقات المسيئة بمنتهى الصرامة.

وتختتم القصص بحادثة أثارت الجدل، حين روت مؤثرة سورية تفاصيل تعرّض ابنتها للضرب، ليتدخل شيف لبناني معلنًا دعمه الكامل ومطالبًا بحماية الأطفال من أي أذى أو عنف.