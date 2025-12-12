الأخبار
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير

فن

2025-12-12 | 14:30
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير
Aljadeed
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير

في سلسلة حلقات متنوّعة طغى عليها الطابع الإنساني والدرامي، برزت مجموعة من القصص التي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل. البداية كانت مع شقيق شيف لبناني معروف فاجأه داخل استديو الجديد برسالة مؤثرة، دفعت الشيف للكشف للمرّة الأولى عن جوانب خاصة من حياته العائلية، في لحظة احتلّت صدارة المشاهد الأكثر تداولاً.

وفي المقابل، عاشت مؤثرة سورية معروفة لحظات صعبة خلال حديثها عن شقيقتها، حيث غلبتها دموعها أثناء رواية تفاصيل التجربة التي جمعت بين الألم والحنين، ما أثار تعاطفًا كبيرًا لدى المتابعين.

المشاعر ذاتها حضرت في حلقة أخرى، حين تدخّل مؤثر لبناني لمنع تعرّض طفل للضرب، وهي لحظة أربكت ريما كركي التي تابعت الموقف مباشرة على الهواء. من جهة أخرى، تحدّث أحد أشهر الطهاة اللبنانيين عن حادثة تعرّضت لها ابنته داخل أحد المطاعم، كاشفًا عن نيّته اتخاذ خطوات قانونية لحماية عائلته.

كما ظهرت رواية مؤثرة مماثلة من سورية أخرى تحدثت عن تعنيف ابنتها، فيما لم يتردد شيف لبناني بالتعبير عن دعمه لها وعن رفضه لأي اعتداء على الأطفال. وعلى الصعيد الصحي، أثارت مؤثرة سورية ضجة بعدما روت تفاصيل دقيقة عن أزمتها الطبية خلال عملية خطيرة كادت أن تودي بحياتها.

كذلك، فتح صانع محتوى أردني قلبه وتحدث بصدق عن علاقته المعقدة بوالده وفقدانه للذكريات التي كان يتمنى أن يحتفظ بها. وفي ظهور آخر لافت، استعاد شيف ومؤثر لبناني تجربته مع حادث سير خطير خضع بعده لأكثر من 140 قطبة في وجهه، مؤكدًا أن تلك التجربة غيّرت نظرته للحياة.

أما الفنانة صفاء سلطان فكان لها حضور بارز في مناسبتين: الأولى بعد أزمة صحية وجّهت خلالها رسالة حول تراجع القيم والأخلاق، والثانية عندما ردّت بحزم على موجة من الانتقادات عبر التأكيد أنها تتعامل مع التعليقات المسيئة بمنتهى الصرامة.

وتختتم القصص بحادثة جديدة أثارت الجدل، حين روت مؤثرة سورية تفاصيل تعرّض ابنتها للضرب، ليتدخل شيف لبناني معلنًا دعمه الكامل ومطالبًا بحماية الأطفال من أي أذى أو عنف.

هذه الأحداث، على اختلافها، تشترك في أنها تفتح باب النقاش حول القضايا العائلية والصحية والاجتماعية التي يعيشها كثيرون، وتعيد إضاءة الجدل حول تأثير السوشال ميديا في كشف القصص الإنسانية ودفعها إلى واجهة الرأي العام.

 

مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها
مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها

في سلسلة حلقات متنوّعة طغى عليها الطابع الإنساني والدرامي، برزت مجموعة من القصص التي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل. البداية كانت مع شقيق شيف لبناني معروف فاجأه داخل استديو الجديد برسالة مؤثرة، دفعت الشيف للكشف للمرّة الأولى عن جوانب خاصة من حياته العائلية، في لحظة احتلّت صدارة المشاهد الأكثر تداولاً.

14:00

مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها

في سلسلة حلقات متنوّعة طغى عليها الطابع الإنساني والدرامي، برزت مجموعة من القصص التي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل. البداية كانت مع شقيق شيف لبناني معروف فاجأه داخل استديو الجديد برسالة مؤثرة، دفعت الشيف للكشف للمرّة الأولى عن جوانب خاصة من حياته العائلية، في لحظة احتلّت صدارة المشاهد الأكثر تداولاً.

بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق
11:46

بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق

علّق الفنان المصري محمد صبحي للمرة الأولى على واقعة السائق التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، كاشفًا تفاصيل ما جرى وموضحًا موقفه من الحادثة المتداولة.

11:46

بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق

علّق الفنان المصري محمد صبحي للمرة الأولى على واقعة السائق التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، كاشفًا تفاصيل ما جرى وموضحًا موقفه من الحادثة المتداولة.

بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ
11:45

بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ

أعاد النجم الكندي جاستن بيبر جمهوره إلى بدايات انطلاقته الفنية، بعدما زار مؤخرًا صالة البولينغ في مدينة لوس أنجلوس، وهي الموقع الذي شهد تصوير فيديو كليب أغنيته الشهيرة Baby عام 2010، العمل الذي شكّل نقطة التحوّل في مسيرته وأوصله إلى الشهرة العالمية.

11:45

بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ

أعاد النجم الكندي جاستن بيبر جمهوره إلى بدايات انطلاقته الفنية، بعدما زار مؤخرًا صالة البولينغ في مدينة لوس أنجلوس، وهي الموقع الذي شهد تصوير فيديو كليب أغنيته الشهيرة Baby عام 2010، العمل الذي شكّل نقطة التحوّل في مسيرته وأوصله إلى الشهرة العالمية.

مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها
14:00
بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق
11:46
بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ
11:45
بعد اشهر من التحقيق.. انتهاء أزمة الفتاة التي لاحقت عمرو سعد
11:37

