4 آب "الحقيقة الضائعة"
بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ
بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ
بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ

فن

2025-12-12 | 11:45
بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ
بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ

أعاد النجم الكندي جاستن بيبر جمهوره إلى بدايات انطلاقته الفنية، بعدما زار مؤخرًا صالة البولينغ في مدينة لوس أنجلوس، وهي الموقع الذي شهد تصوير فيديو كليب أغنيته الشهيرة Baby عام 2010، العمل الذي شكّل نقطة التحوّل في مسيرته وأوصله إلى الشهرة العالمية.

وشارك بيبر لحظات من هذه الزيارة عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر مقطع فيديو يوثّق أجواء الحنين، وعلّق عليه قائلًا: ذهبت إلى المكان الذي صوّرت فيه فيديو كليب Baby، هذا ما حدث. كما أشار إلى مجموعة من أصدقائه والمتعاونين الذين رافقوه في الزيارة، من بينهم أورانج جودمان، كايل ماسي، إيدي بنيامين، وغابرييل جاكوبي.

وظهر بيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، في أحد المقاطع وهو يؤدي أغنية Baby بأسلوب أكابيلا، مرتديًا قميصًا واسعًا وشورتًا فضفاضًا مزينًا بالجواهر، بينما تولّى أحد أصدقائه تقديم إيقاع البيتبوكس المرافق للأداء. كما أظهر مقطع آخر النجم الكندي وهو يتجوّل بين حارات البولينغ برفقة مجموعته، فيما قام أحدهم بأداء مقطع لوداكريس الشهير من الأغنية، مستعيدين أجواء الكليب الأصلي.

ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث عبّر عدد كبير من المعجبين عن حنينهم لتلك المرحلة، فكتب أحدهم: لحظة من فضلكم، هل يمكننا الحصول على نسخة جديدة من هذا الألبوم بصوت جاستن الناضج؟، فيما علّق آخر بأن الأغنية أعادت إليه الكثير من الذكريات.

واقترح بعض المتابعين على بيبر تصوير جلسة موسيقية صوتية وتسجيلها في المكان نفسه، متوقعين أن تحقق نجاحًا كبيرًا. كما عاد عدد من المعجبين للتعليق على فيديو أغنية Baby على يوتيوب، مؤكدين أنهم أعادوا الاستماع إليها بعد منشور بيبر الأخير على إنستغرام، في مشهد أعاد إحياء واحدة من أشهر محطات مسيرته الفنية.

صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير

صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير

مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها
مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها

مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها

بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق
بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق

علّق الفنان المصري محمد صبحي للمرة الأولى على واقعة السائق التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، كاشفًا تفاصيل ما جرى وموضحًا موقفه من الحادثة المتداولة.

بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق

علّق الفنان المصري محمد صبحي للمرة الأولى على واقعة السائق التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، كاشفًا تفاصيل ما جرى وموضحًا موقفه من الحادثة المتداولة.

