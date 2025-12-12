بعد 15 عامًا.. جاستن بيبر يستعيد ذكريات Baby من صالة البولينغ

وشارك بيبر لحظات من هذه الزيارة عبر حسابه على ، حيث نشر مقطع فيديو يوثّق أجواء الحنين، وعلّق عليه قائلًا: ذهبت إلى المكان الذي صوّرت فيه فيديو كليب Baby، هذا ما حدث. كما أشار إلى مجموعة من أصدقائه والمتعاونين الذين رافقوه في الزيارة، من بينهم أورانج جودمان، كايل ، إيدي ، وغابرييل جاكوبي.

وظهر بيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، في أحد المقاطع وهو يؤدي أغنية Baby بأسلوب أكابيلا، مرتديًا قميصًا واسعًا وشورتًا فضفاضًا مزينًا بالجواهر، بينما تولّى أحد أصدقائه تقديم إيقاع البيتبوكس المرافق للأداء. كما أظهر مقطع آخر النجم الكندي وهو يتجوّل بين حارات البولينغ برفقة مجموعته، فيما قام أحدهم بأداء مقطع لوداكريس الشهير من الأغنية، مستعيدين أجواء الكليب الأصلي.

ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث عبّر عدد كبير من المعجبين عن حنينهم لتلك المرحلة، فكتب أحدهم: لحظة من فضلكم، هل يمكننا الحصول على نسخة من هذا الألبوم بصوت جاستن الناضج؟، فيما علّق آخر بأن الأغنية أعادت إليه الكثير من الذكريات.

واقترح بعض المتابعين على بيبر تصوير جلسة موسيقية صوتية وتسجيلها في المكان نفسه، متوقعين أن تحقق نجاحًا كبيرًا. كما عاد عدد من المعجبين للتعليق على فيديو أغنية Baby على يوتيوب، مؤكدين أنهم أعادوا الاستماع إليها بعد منشور بيبر الأخير على إنستغرام، في أعاد إحياء واحدة من أشهر محطات مسيرته الفنية.