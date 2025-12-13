صورة عبلة كامل على سرير المستشفى تقلق جمهورها

إلا أن تدقيقًا سريعًا كشف عدم صحة الصور المتداولة، وتبيّن أنها مولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. وتفاعل عدد من الفنانين مع الجدل، حيث وجّهوا رسائل طمأنة للجمهور، من بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور التي كتبت عبر حسابها على فيسبوك
: «ربنا يخليها ويديها الصحة ويبارك في عمرها». من جهته
، أنهى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجدل مؤكدًا أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة ومستقرة ولا تعاني من أي أزمة صحية كما أشيع. وأوضح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة
أخيرة» على قناة
ONE، أن قرار اعتزال عبلة كامل الفن جاء باختيار شخصي خالص، ولم يكن مرتبطًا بأي ظرف صحي أو طارئ.
