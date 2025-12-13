الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
صورة عبلة كامل على سرير المستشفى تقلق جمهورها
صورة عبلة كامل على سرير المستشفى تقلق جمهورها
صورة عبلة كامل على سرير المستشفى تقلق جمهورها

فن

2025-12-13 | 03:47
صورة عبلة كامل على سرير المستشفى تقلق جمهورها
Aljadeed
صورة عبلة كامل على سرير المستشفى تقلق جمهورها

أثارت صور متداولة للفنانة المصرية عبلة كامل، ظهرت فيها وهي ترقد على فراش المرض داخل أحد المستشفيات، حالة من القلق الواسع بشأن وضعها الصحي، خصوصًا بعد صدور قرار رئاسي بعلاج كبار السن من الفنانين على نفقة الدولة، وتداول اسم عبلة كامل ضمن الأسماء المعنية بالقرار.

إلا أن تدقيقًا سريعًا كشف عدم صحة الصور المتداولة، وتبيّن أنها مولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. وتفاعل عدد من الفنانين مع الجدل، حيث وجّهوا رسائل طمأنة للجمهور، من بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور التي كتبت عبر حسابها على فيسبوك: «ربنا يخليها ويديها الصحة ويبارك في عمرها». من جهته، أنهى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجدل مؤكدًا أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة ومستقرة ولا تعاني من أي أزمة صحية كما أشيع. وأوضح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ONE، أن قرار اعتزال عبلة كامل الفن جاء باختيار شخصي خالص، ولم يكن مرتبطًا بأي ظرف صحي أو طارئ.
وصف يوتيوب: صور مفبركة لعبلة كامل تشعل القلق على صحتها… ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة الكاملة ويحسم الشائعات.
 

اقرأ ايضا في فن

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء
06:29

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

فاجأت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

06:29

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

فاجأت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض
04:20

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب النجمة العربية رحمة رياض التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.

04:20

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب النجمة العربية رحمة رياض التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر
04:05

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر

في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيه، فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله أسماء الفائزين في مسابقة خاصة كان قد أطلقها مؤخرًا.

04:05

أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر

في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيه، فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله أسماء الفائزين في مسابقة خاصة كان قد أطلقها مؤخرًا.

