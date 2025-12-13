صورة عبلة كامل على سرير المستشفى تقلق جمهورها

أثارت صور متداولة للفنانة عبلة كامل، ظهرت فيها وهي ترقد على فراش المرض داخل أحد المستشفيات، من القلق الواسع بشأن وضعها الصحي، خصوصًا بعد صدور قرار رئاسي بعلاج كبار السن من الفنانين على نفقة الدولة، وتداول اسم عبلة كامل ضمن الأسماء المعنية بالقرار.



إلا أن تدقيقًا سريعًا كشف عدم صحة الصور المتداولة، وتبيّن أنها مولّدة باستخدام تقنيات ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. وتفاعل عدد من الفنانين مع الجدل، حيث وجّهوا رسائل طمأنة للجمهور، من بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور التي كتبت عبر حسابها على : «ربنا يخليها ويديها الصحة ويبارك في عمرها». ، أنهى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجدل مؤكدًا أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة ومستقرة ولا تعاني من أي أزمة صحية كما أشيع. وأوضح، في مداخلة هاتفية مع برنامج « أخيرة» على ONE، أن قرار اعتزال عبلة كامل الفن جاء باختيار شخصي خالص، ولم يكن مرتبطًا بأي ظرف صحي أو طارئ.

