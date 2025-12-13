الأخبار
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر

فن

2025-12-13 | 04:05
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر
في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيه، فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله أسماء الفائزين في مسابقة خاصة كان قد أطلقها مؤخرًا.

وكشف العوضي خلال البث عن فوز 30 مشاركًا، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة جمهوره ودعمه لهم. وقام أحمد العوضي بمنح كل فائز جائزة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه مصري، لتصل القيمة الإجمالية للجوائز إلى 300 ألف جنيه، في خطوة إنسانية لاقت إشادة وتفاعلًا كبيرين من المتابعين. وتزامنت هذه المبادرة مع احتفال العوضي بعيد ميلاده، ما أضفى طابعًا خاصًا على البث المباشر وزاد من حماس الجمهور وتفاعله.

