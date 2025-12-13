حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما

عاجل
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل
معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات
معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يجهّز الترتيبات اللوجستية والأمنية لجولة تضم أكثر من 60 شخصية عربية وأجنبية بينهم دبلوماسيون وسفراء وملحقون عسكريون لمعاينة منطقة جنوب الليطاني
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يجهّز الترتيبات اللوجستية والأمنية لجولة تضم أكثر من 60 شخصية عربية وأجنبية بينهم دبلوماسيون وسفراء وملحقون عسكريون لمعاينة منطقة جنوب الليطاني
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
الشمال
14 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
19 o
AlJadeedTv
متن
19 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما
حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما
A-
A+

حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما

فن

2025-12-13 | 10:21
حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما

تصدر اسم أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز محركات البحث في الساعات الماضية عبر منصات "السوشال ميديا"، بعد تصريحات أعادت فتح ملف علاقتهما، خاصة عقب ظهور ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي"، في توقيت يشهد اهتماماً جماهيرياً واسعاً بكل ما يخص الثنائي الأشهر في الوسط الفني.

أعاد الإعلامي عمرو الليثي نشر فيديو سابق للفنان أحمد العوضي، كشف فيه عن موقفه من فكرة العودة لياسمين عبد العزيز، فقد أكد حينها أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، مشيرا إلى أن الود لا يزال قائما بينهما، وأنه يحبها ويحترمها، وأن هناك أشياء كثيرة مشتركة جمعتهما، كما أوضح أنها حرصت على تهنئته فور نجاح مسلسله الرمضاني "حق عرب".
وأكد العوضي في الفيديو أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين ياسمين عبد العزيز، موضحاً أن فكرة العودة ليست مستبعدة، وأن الأمر مرهون بالنصيب وإرادة الله، مشدداً على أن ياسمين عبد العزيز لها مكانة كبيرة في قلبه، كما أن له مكانة خاصة لديها.
 

اقرأ ايضا في فن

رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية
10:15

رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية

حرصت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة مؤثرة إلى مصممة الأزياء آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أنها تعتبرها والدتها الثانية.

10:15

رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية

حرصت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة مؤثرة إلى مصممة الأزياء آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أنها تعتبرها والدتها الثانية.

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء
06:29

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

فاجأت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

06:29

دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء

فاجأت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها بإعلان زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طيارًا، في حفل أُقيم مساء الجمعة في مدينة دبي، واتسم بأجواء هادئة وخاصة بعيدًا عن الأضواء. وجاء الزفاف بعد فترة خطوبة قصيرة اختارت خلالها دارين إبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض
04:20

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب النجمة العربية رحمة رياض التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.

04:20

حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض

تتحضّر الساحة الفنية لليلة استثنائية مع واحدة من أقوى حفلات رأس السنة، حيث يلتقي على مسرح واحد كلّ من النجم اللبناني فارس كرم، صاحب الحضور الجماهيري والأغاني التي تشعل الأجواء، ونجم الأغنية الرومانسية الشبابية نادر الأتات بإحساسه العالي وأعماله المحبوبة، إلى جانب النجمة العربية رحمة رياض التي تحلّق بصوتها الدافئ وحضورها اللافت في ليلة يُنتظر أن تكون مليئة بالفرح والحماس.

اخترنا لك
رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية
10:15
دارين حداد تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها بعيدًا عن الأضواء
06:29
حفل استثنائي ليلة رأس السنة يجمع فارس كرم ونادر الأتات ورحمة رياض
04:20
أحمد العوضي يفاجئ جمهوره ويعلن 30 فائزًا في بث مباشر
04:05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025