حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي لبعضهما بعد عام على طلاقهما

تصدر اسم العوضي وياسمين محركات البحث في الساعات الماضية عبر منصات "السوشال ميديا"، بعد تصريحات أعادت فتح ملف علاقتهما، خاصة عقب ظهور في برنامج "معكم منى الشاذلي"، في توقيت يشهد اهتماماً جماهيرياً واسعاً بكل ما يخص الأشهر في الوسط الفني.



أعاد الإعلامي الليثي نشر فيديو سابق للفنان العوضي، كشف فيه عن موقفه من فكرة العودة لياسمين ، فقد أكد حينها أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، مشيرا إلى أن الود لا يزال قائما بينهما، وأنه يحبها ويحترمها، وأن هناك أشياء كثيرة مشتركة جمعتهما، كما أوضح أنها حرصت على تهنئته فور نجاح مسلسله الرمضاني "حق عرب".

وأكد العوضي في الفيديو أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين ، موضحاً أن فكرة العودة ليست مستبعدة، وأن الأمر مرهون بالنصيب وإرادة ، مشدداً على أن عبد لها مكانة كبيرة في قلبه، كما أن له مكانة خاصة لديها.