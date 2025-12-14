أحمد السقا يكشف تفاصيل اختفاء فيديو دعمه لمحمد صلاح

ردّ الفنان المصري السقا على موجة الانتقادات والجدل التي أُثيرت عقب ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيه باللغة الإنجليزية دعمًا لنجم الكرة صلاح، ووجّه من خلاله رسائل مباشرة إلى إدارة نادي ليفربول.



وكان الفيديو الذي نشره السقا عبر حسابيه على «فيسبوك» و«إنستغرام» قد اختفى سريعًا من المنصتين، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب نشره ثم حذفه، قبل أن يؤكد لاحقًا في تدوينة مكتوبة أنه فوجئ باختفاء الفيديو كما باقي المتابعين.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على MBC مصر مساء السبت، كشف السقا تفاصيل ما جرى، موضحًا أن تسجيله للفيديو جاء بدافع والدعم الكامل لمحمد صلاح، مشيرًا إلى أن بكاء اللاعب أثّر فيه بشدة. وقال: «أخدتني الجلالة وطلعت عز الدين أيبك اللي جوايا، وعملت الفيديو علشان أدعم أخويا صلاح اللي مشرفنا»، مؤكدًا أن هدفه كان تحفيز اللاعب والتأكيد على مكانته الكبيرة.

وحول الانتقادات التي طالته بسبب استخدامه بعض المصطلحات، أوضح السقا أن «كوتش» تُستخدم بشكل شائع في مصر، لكنها ربما فُهمت بشكل مختلف في الغرب، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة بأي شكل. كما برر حديثه باللغة الإنجليزية برغبته في إيصال رسالته إلى الإعلام وضمان وصول موقفه بوضوح.

وبشأن اختفاء الفيديو، شدد السقا على أنه لم يحذفه بنفسه، لافتًا إلى أن النسخة الإنجليزية بقيت منشورة نحو 55 دقيقة فقط، فيما استمرت النسخة قرابة ست ساعات، موضحًا أن التفاعل مع النسخة العربية كان في معظمه إيجابيًا، على عكس النسخة الإنجليزية التي أثارت الجدل.

وفي مداخلة أخرى مع برنامج «الكابتن» على قناة DMC، كشف السقا أنه تعرّض هو وأسرته لإهانات وتعليقات مسيئة، معربًا عن حزنه لما طاله من هجوم، ومؤكدًا أن أكثر ما أزعجه هو أن دعمه لمحمد صلاح تسبّب بإساءات غير مبررة للاعب نفسه.