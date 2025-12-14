الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رحيل بيتر غرين أيقونة أدوار الشر في أفلام التسعينيات عن 60 عامًا
رحيل بيتر غرين أيقونة أدوار الشر في أفلام التسعينيات عن 60 عامًا
A-
A+

رحيل بيتر غرين أيقونة أدوار الشر في أفلام التسعينيات عن 60 عامًا

فن

2025-12-14 | 05:07
رحيل بيتر غرين أيقونة أدوار الشر في أفلام التسعينيات عن 60 عامًا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحيل بيتر غرين أيقونة أدوار الشر في أفلام التسعينيات عن 60 عامًا

توفي الممثل الأميركي بيتر غرين، أحد أبرز وجوه أفلام التسعينيات وصاحب الأدوار الشريرة اللافتة في هوليود، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعدما عُثر عليه متوفيًا داخل شقته في حي لوير إيست سايد بمدينة نيويورك، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية، من بينها مجلتا «بيبول» و«نيويورك بوست».

وأكد مدير أعماله، غريغ إدواردز، أن الشرطة عثرت على غرين غير مستجيب داخل شقته قرابة الساعة 3:25 بعد ظهر يوم الجمعة 12 كانون الأول، حيث جرى إعلان وفاته في المكان. وأوضح أن سبب الوفاة لم يُحدَّد بعد، فيما يواصل الطبيب الشرعي إجراء الفحوصات اللازمة، مشيرًا إلى عدم وجود أي شبهة جنائية أو مؤشرات على تدخل خارجي.
وبحسب تقارير صحافية، أثار استمرار الموسيقى داخل شقة غرين لأكثر من 24 ساعة قلق الجيران، ما دفعهم إلى إبلاغ السلطات التي اكتشفت وفاته لاحقًا.
ووصف إدواردز رحيل غرين بالصدمة الكبيرة، معتبرًا أنه كان ممثلًا استثنائيًا وموهبة فريدة في تجسيد الشخصيات المعقّدة والشريرة، لافتًا إلى أنه كان على تواصل معه قبل أيام قليلة من وفاته، وكان يستعد للمشاركة في مشاريع سينمائية جديدة، من بينها فيلم الإثارة Mascots إلى جانب ميكي رورك، وفيلم الجريمة والدراما State of Confusion.
وشكّل بيتر غرين علامة فارقة في أدوار الشر خلال التسعينيات، واشتهر بدور «زد» في فيلم Pulp Fiction (1994) للمخرج كوينتن تارانتينو، ودور الشرير دوريان تايريل في The Mask مع جيم كاري. كما شارك في أعمال بارزة مثل The Usual Suspects وTraining Day وBlue Streak وClean, Shaven وLaws of Gravity. وبلغ رصيده الفني نحو 95 عملًا بين السينما والتلفزيون، وظهر في السنوات الأخيرة في مسلسلات منها Chicago P.D. وThe Continental عام 2023.
وُلد غرين عام 1965 في ولاية نيوجيرسي، وعاش حياة شخصية مضطربة تخللتها صعوبات كبيرة في شبابه، قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا في هوليود ويواصل مسيرته الفنية حتى أيامه الأخيرة، وسط حزن واسع في أوساط محبي السينما الذين استذكروا حضوره القوي وبصمته الخاصة في أفلام التسعينيات.

اقرأ ايضا في فن

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب
05:48

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد نجلها جوي، وعبّرت عن مشاعرها الصادقة تجاهه من خلال رسالة محبة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة إنسانية تعكس علاقتها القريبة منه واعتزازها الدائم بكل محطة من محطات حياته، وذلك بالتزامن مع تحضيراتها لإحياء حفل ليلة رأس السنة في القاهرة.

05:48

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد نجلها جوي، وعبّرت عن مشاعرها الصادقة تجاهه من خلال رسالة محبة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة إنسانية تعكس علاقتها القريبة منه واعتزازها الدائم بكل محطة من محطات حياته، وذلك بالتزامن مع تحضيراتها لإحياء حفل ليلة رأس السنة في القاهرة.

حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل
05:47

حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل

طمأنت الفنانة المصرية عبلة كامل جمهورها على حالتها الصحية، بعد تصدّر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول صور قيل إنها التُقطت لها على سرير المرض، مع الحديث عن تلقيها العلاج على نفقة الدولة.

05:47

حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل

طمأنت الفنانة المصرية عبلة كامل جمهورها على حالتها الصحية، بعد تصدّر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول صور قيل إنها التُقطت لها على سرير المرض، مع الحديث عن تلقيها العلاج على نفقة الدولة.

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية
05:45

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية

نفى المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، جميع الأنباء المتداولة مؤخرًا حول اعتزالها الفن أو تعرّضها لأي أزمات صحية أو مالية، مؤكدًا أن الفنانة تقيم داخل مصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وتواصل التحضير لأعمال فنية وأغانٍ جديدة ستُقدَّم للجمهور قريبًا.

05:45

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية

نفى المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، جميع الأنباء المتداولة مؤخرًا حول اعتزالها الفن أو تعرّضها لأي أزمات صحية أو مالية، مؤكدًا أن الفنانة تقيم داخل مصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وتواصل التحضير لأعمال فنية وأغانٍ جديدة ستُقدَّم للجمهور قريبًا.

اخترنا لك
نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب
05:48
حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل
05:47
محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية
05:45
اعتراف صادم يغلق قضية مقتل غللو ! اليكم هوية الفاعل
05:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025