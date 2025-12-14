رحيل بيتر غرين أيقونة أدوار الشر في أفلام التسعينيات عن 60 عامًا

توفي الممثل الأميركي بيتر ، أحد أبرز وجوه أفلام التسعينيات وصاحب الأدوار الشريرة اللافتة في هوليود، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعدما عُثر عليه متوفيًا داخل شقته في حي لوير إيست سايد بمدينة ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية، من بينها مجلتا «بيبول» و«نيويورك بوست».



وأكد مدير أعماله، غريغ إدواردز، أن الشرطة عثرت على غير مستجيب داخل شقته قرابة الساعة 3:25 بعد ظهر يوم الجمعة 12 الأول، حيث جرى إعلان وفاته في المكان. وأوضح أن سبب الوفاة لم يُحدَّد بعد، فيما يواصل الطبيب الشرعي إجراء الفحوصات اللازمة، مشيرًا إلى عدم وجود أي شبهة جنائية أو مؤشرات على تدخل خارجي.

وبحسب تقارير صحافية، أثار استمرار الموسيقى داخل شقة غرين لأكثر من 24 ساعة قلق الجيران، ما دفعهم إلى إبلاغ السلطات التي اكتشفت وفاته لاحقًا.

ووصف إدواردز رحيل غرين بالصدمة الكبيرة، معتبرًا أنه كان ممثلًا استثنائيًا وموهبة فريدة في تجسيد الشخصيات المعقّدة والشريرة، لافتًا إلى أنه كان على تواصل معه قبل أيام قليلة من وفاته، وكان يستعد للمشاركة في مشاريع سينمائية ، من بينها فيلم الإثارة Mascots إلى جانب ميكي رورك، وفيلم الجريمة والدراما State of Confusion.

وشكّل بيتر غرين علامة فارقة في أدوار الشر خلال التسعينيات، واشتهر بدور «زد» في فيلم Pulp Fiction (1994) للمخرج كوينتن تارانتينو، ودور الشرير دوريان تايريل في The Mask مع جيم كاري. كما شارك في أعمال بارزة مثل The Usual Suspects وTraining Day وBlue Streak وClean, Shaven وLaws of Gravity. وبلغ رصيده الفني نحو 95 عملًا بين السينما والتلفزيون، وظهر في السنوات في مسلسلات منها Chicago P.D. وThe Continental عام 2023.

وُلد غرين عام 1965 في ولاية نيوجيرسي، وعاش حياة شخصية مضطربة تخللتها صعوبات كبيرة في شبابه، قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا في هوليود ويواصل مسيرته الفنية حتى أيامه الأخيرة، وسط حزن واسع في أوساط محبي السينما الذين استذكروا حضوره القوي وبصمته الخاصة في أفلام التسعينيات.