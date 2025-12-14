محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية

وخلال تصريحات لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة
«النهار»، حذّر قنطوش وسائل الإعلام
من الانسياق وراء الشائعات، داعيًا إلى تحرّي الدقة قبل نشر أي أخبار
تتعلق بشيرين عبد الوهاب
، ومؤكدًا أن غالبية ما يُتداول عنها غير صحيح، وأنه يتفاجأ شخصيًا بتلك الأخبار
رغم كونه مستشارها القانوني.
وفي ما يخص شائعة منع شيرين من رؤية ابنتيها، شدّد قنطوش على أن الخبر لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الزيارات تتم بشكل طبيعي ومن دون أي خلافات مع والدهما، لافتًا إلى دهشة الموزع الموسيقي محمد
مصطفى من تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة.
وطمأن قنطوش جمهور شيرين على وضعها الصحي والفني، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وتعيش حالة
من النشاط الفني، وتعمل على تحضير مجموعة من الأغاني الجديدة، مشيرًا إلى أن صوتها ومستواها الفني محل تقدير ولا مجال للتشكيك فيهما.
كما نفى المستشار القانوني بشكل قاطع ما يُشاع عن وجود أزمات مالية، مؤكدًا أن شيرين مستقرة ماليًا وعقاريًا، وحساباتها المصرفية منتظمة، وتمتلك ثروة عقارية كبيرة، وأن كل ما يُتداول عن ديون أو إفلاس عارٍ تمامًا من الصحة.
وأشار قنطوش إلى أن الفنانة تمر بمرحلة تعافٍ نفسي بعد بعض الأزمات العائلية التي مرّت بها، مؤكدًا أن هذا الأمر طبيعي ويحتاج إلى هدوء واستقرار، مع استمرار التواصل معها، لافتًا إلى أن آخر لقاء جمعهما كان منذ نحو شهر.