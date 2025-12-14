حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل

طمأنت الفنانة عبلة كامل جمهورها على حالتها الصحية، بعد تصدّر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول صور قيل إنها التُقطت لها على سرير المرض، مع الحديث عن تلقيها العلاج على نفقة الدولة.



وكشفت الإعلامية لميس الحديدي حقيقة تلك الصور، وبثّت عبر برنامج «الصورة» المذاع على «النهار» أول تسجيل صوتي لعبلة كامل، نفت خلاله الشائعات ووجّهت رسالة مباشرة إلى جمهورها.

وأوضحت الحديدي أن الصور المتداولة للفنانة عبلة كامل غير حقيقية، وقد جرى إنشاؤها باستخدام تقنيات ، مؤكدة أن الفنانة تتمتع بحالة صحية جيدة، وأنها بادرت بنفسها إلى طمأنة محبيها من خلال رسالة صوتية خاصة.

وخلال التسجيل، وجّهت عبلة كامل رسالة شكر إلى الرئيس ، قائلة: «بشكره على تبنّي علاج الفنانين على نفقة الدولة، تفاجأت بالقرارات وكانت لفتة حنونة وهايلة وسعدت بها جدًا».

وأكدت الفنانة أن تعكس تقدير الدولة للفنانين ولدورهم في المجتمع، ووصفتها باللفتة الكريمة التي تستحق الإشادة والتقدير، مطمئنة جمهورها إلى أنها بصحة جيدة ولا تعاني أي وعكة صحية كما أُشيع.