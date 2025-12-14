الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان
كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان
كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان

فن

2025-12-14 | 11:28
كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان
كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان

قامت أميرة ويلز كيت ميدلتون بزيارة غير معلنة إلى حديقة Ever After في لندن، في خطوة إنسانية مؤثرة هدفت إلى تكريم ضحايا مرض السرطان ودعم جمعية Royal Marsden Cancer Charity، في مبادرة تعكس التزامها المستمر بقضايا المرضى وأسرهم.

وخلال الزيارة، تركت كيت رسالة صغيرة مكتوبة بخط يدها داخل الحديقة، حملت كلمات مؤثرة جاء فيها: "في ذكرى محبة لكل الذين فقدوا حياتهم بسبب السرطان – C"، في لفتة صادقة عبّرت عن التعاطف والتذكّر والأمل، ولامست مشاعر كل من مرّ بتجربة الفقد أو المرض.

وتُعد حديقة Ever After مشروعًا رمزيًا مؤثرًا، صُمّم بالتعاون مع المصممة أنيا هندمارش والكاتبة كاميلا مورتون، ويضم أكثر من 30 ألف وردة بيضاء مضيئة، خُصصت لتكريم مرضى السرطان ودعم الجهود الخيرية المرتبطة بعلاجهم ورعايتهم، حيث يذهب ريع المبادرة لصالح جمعية Royal Marsden Cancer Charity.

وعلّقت كيت ميدلتون لاحقًا على زيارتها من خلال حسابات العائلة المالكة على إنستغرام، موجّهة الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، وكتبت: "شكرًا لكل من ساهم في حديقة Ever After، التي تجمع أموالًا حيوية لجمعية Royal Marsden Cancer Charity. كل زهرة، كل ضوء، هو ذكرى متماسكة، توهج للحب المشترك، والتذكّر، والأمل – C".

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود كيت المستمرة، إلى جانب زوجها الأمير ويليام، لدعم مرضى السرطان وتسليط الضوء على أهمية الوعي والتكافل المجتمعي، لا سيما بعد تجربتها الشخصية مع العلاج والتعافي من المرض خلال العامين الماضيين، ما أضفى على زيارتها بعدًا إنسانيًا عميقًا ورسالة أمل صامتة لكل من يخوض هذه المعركة.

اقرأ ايضا في فن

محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي
11:26

محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

احتفلت الممثلة السورية شكران مرتجى بعيد ميلادها الخامس والخمسين بطريقة لافتة ومبتكرة، بعدما بادر محبوها إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحياء عدد من شخصياتها المحبوبة، وإعادة نجوم مسلسلها الشهير "يوميات جميل وهناء" إلى الأضواء، في مبادرة عكست حجم الحب والارتباط الذي يجمع الجمهور بالنجمة وأعمالها الكوميدية.

11:26

محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

احتفلت الممثلة السورية شكران مرتجى بعيد ميلادها الخامس والخمسين بطريقة لافتة ومبتكرة، بعدما بادر محبوها إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحياء عدد من شخصياتها المحبوبة، وإعادة نجوم مسلسلها الشهير “يوميات جميل وهناء” إلى الأضواء، في مبادرة عكست حجم الحب والارتباط الذي يجمع الجمهور بالنجمة وأعمالها الكوميدية.

إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين
08:32

إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين

شارك الفنان السوري إسماعيل تمر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة مجموعة من الشباب السوريين، وثّق من خلاله انطلاق حملة تنظيف بيئية بدأت من ضاحية قدسيا في دمشق، في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من الجمهور.

08:32

إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين

شارك الفنان السوري إسماعيل تمر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة مجموعة من الشباب السوريين، وثّق من خلاله انطلاق حملة تنظيف بيئية بدأت من ضاحية قدسيا في دمشق، في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من الجمهور.

سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه
08:29

سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، اليوم الأحد ، في الإمارات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عاما.

08:29

سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، اليوم الأحد ، في الإمارات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عاما.

محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي
11:26
إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين
08:32
سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه
08:29
باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد ابنه "شمس" بأجواء عائلية
08:01

