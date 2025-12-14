الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نيشان يعود بجرأة إلى الشاشة.. ونادين نسيب نجيم تفتتح Neshan X بحوار يكسر كل الحواجز
نيشان يعود بجرأة إلى الشاشة.. ونادين نسيب نجيم تفتتح Neshan X بحوار يكسر كل الحواجز
A-
A+

نيشان يعود بجرأة إلى الشاشة.. ونادين نسيب نجيم تفتتح Neshan X بحوار يكسر كل الحواجز

فن

2025-12-14 | 04:13
نيشان يعود بجرأة إلى الشاشة.. ونادين نسيب نجيم تفتتح Neshan X بحوار يكسر كل الحواجز
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نيشان يعود بجرأة إلى الشاشة.. ونادين نسيب نجيم تفتتح Neshan X بحوار يكسر كل الحواجز

في انطلاقة قوية ولافتة، يعود الإعلامي اللبناني نيشان إلى الشاشة ببرنامج جديد يحمل توقيعه الخاص، مؤكّدًا من خلاله حضوره المختلف وقدرته على تقديم حوارات عميقة.

برنامج Neshan X يفتح مساحة غير تقليدية للنقاش، حيث يلتقي الصدق بالجرأة، وتُكسر الحواجز أمام الكاميرا لصالح المكاشفة والشفافية.

في الحلقة الأولى، تحلّ النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على نيشان في حوار صريح وجريء، تكشف خلاله محطات مفصلية من مسيرتها المهنية، من النجاحات والتحديات، إلى الخيارات المصيرية التي صنعت صورتها الفنية، إضافة إلى جوانب إنسانية وشخصية تُروى للمرة الأولى بعيدًا عن الأضواء. حديث صادق، مليء بالمشاعر والمواقف، يعكس نضج التجربة وعمق الرحلة.

يُعرض برنامج Neshan X يوم الثلاثاء عند الساعة 21:30 على شاشة الجديد، وبالتزامن عبر قناة «الجديد فن» على يوتيوب، في موعد يعد الجمهور بتجربة تلفزيونية مختلفة، وحوارات تترك أثرًا وتتجاوز اللحظة.

 

اقرأ ايضا في فن

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب
05:48

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد نجلها جوي، وعبّرت عن مشاعرها الصادقة تجاهه من خلال رسالة محبة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة إنسانية تعكس علاقتها القريبة منه واعتزازها الدائم بكل محطة من محطات حياته، وذلك بالتزامن مع تحضيراتها لإحياء حفل ليلة رأس السنة في القاهرة.

05:48

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد نجلها جوي، وعبّرت عن مشاعرها الصادقة تجاهه من خلال رسالة محبة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة إنسانية تعكس علاقتها القريبة منه واعتزازها الدائم بكل محطة من محطات حياته، وذلك بالتزامن مع تحضيراتها لإحياء حفل ليلة رأس السنة في القاهرة.

حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل
05:47

حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل

طمأنت الفنانة المصرية عبلة كامل جمهورها على حالتها الصحية، بعد تصدّر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول صور قيل إنها التُقطت لها على سرير المرض، مع الحديث عن تلقيها العلاج على نفقة الدولة.

05:47

حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل

طمأنت الفنانة المصرية عبلة كامل جمهورها على حالتها الصحية، بعد تصدّر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول صور قيل إنها التُقطت لها على سرير المرض، مع الحديث عن تلقيها العلاج على نفقة الدولة.

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية
05:45

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية

نفى المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، جميع الأنباء المتداولة مؤخرًا حول اعتزالها الفن أو تعرّضها لأي أزمات صحية أو مالية، مؤكدًا أن الفنانة تقيم داخل مصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وتواصل التحضير لأعمال فنية وأغانٍ جديدة ستُقدَّم للجمهور قريبًا.

05:45

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية

نفى المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، جميع الأنباء المتداولة مؤخرًا حول اعتزالها الفن أو تعرّضها لأي أزمات صحية أو مالية، مؤكدًا أن الفنانة تقيم داخل مصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وتواصل التحضير لأعمال فنية وأغانٍ جديدة ستُقدَّم للجمهور قريبًا.

اخترنا لك
نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب
05:48
حقيقة مرض عبلة كامل.. تسجيل صوتي يحسم الجدل
05:47
محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات اعتزالها وأزماتها الصحية
05:45
اعتراف صادم يغلق قضية مقتل غللو ! اليكم هوية الفاعل
05:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025