نيشان يعود بجرأة إلى الشاشة.. ونادين نسيب نجيم تفتتح Neshan X بحوار يكسر كل الحواجز

برنامج Neshan X يفتح مساحة غير تقليدية للنقاش، حيث يلتقي الصدق بالجرأة، وتُكسر الحواجز أمام الكاميرا لصالح المكاشفة والشفافية.

في الحلقة الأولى، تحلّ ضيفةً على نيشان في حوار صريح وجريء، تكشف خلاله محطات مفصلية من مسيرتها المهنية، من النجاحات والتحديات، إلى الخيارات المصيرية التي صنعت صورتها الفنية، إضافة إلى جوانب إنسانية وشخصية تُروى للمرة الأولى بعيدًا عن الأضواء. حديث ، مليء بالمشاعر والمواقف، يعكس نضج التجربة وعمق الرحلة.

يُعرض برنامج Neshan X يوم الثلاثاء عند الساعة 21:30 على شاشة الجديد، وبالتزامن عبر «الجديد فن» على ، في موعد يعد الجمهور بتجربة تلفزيونية مختلفة، وحوارات تترك أثرًا وتتجاوز اللحظة.