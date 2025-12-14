نيشان يعود بجرأة إلى الشاشة.. ونادين نسيب نجيم تفتتح Neshan X بحوار يكسر كل الحواجز

برنامج Neshan X يفتح مساحة غير تقليدية للنقاش، حيث يلتقي الصدق بالجرأة، وتُكسر الحواجز أمام الكاميرا لصالح المكاشفة والشفافية.
في الحلقة الأولى، تحلّ النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على نيشان في حوار صريح وجريء، تكشف خلاله محطات مفصلية من مسيرتها المهنية، من النجاحات والتحديات، إلى الخيارات المصيرية التي صنعت صورتها الفنية، إضافة إلى جوانب إنسانية وشخصية تُروى للمرة الأولى بعيدًا عن الأضواء. حديث صادق، مليء بالمشاعر والمواقف، يعكس نضج التجربة وعمق الرحلة.
يُعرض برنامج Neshan X يوم الثلاثاء عند الساعة 21:30 على شاشة الجديد، وبالتزامن عبر قناة «الجديد فن» على يوتيوب، في موعد يعد الجمهور بتجربة تلفزيونية مختلفة، وحوارات تترك أثرًا وتتجاوز اللحظة.
View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد نجلها جوي، وعبّرت عن مشاعرها الصادقة تجاهه من خلال رسالة محبة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة إنسانية تعكس علاقتها القريبة منه واعتزازها الدائم بكل محطة من محطات حياته، وذلك بالتزامن مع تحضيراتها لإحياء حفل ليلة رأس السنة في القاهرة.
طمأنت الفنانة المصرية عبلة كامل جمهورها على حالتها الصحية، بعد تصدّر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول صور قيل إنها التُقطت لها على سرير المرض، مع الحديث عن تلقيها العلاج على نفقة الدولة.
نفى المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، جميع الأنباء المتداولة مؤخرًا حول اعتزالها الفن أو تعرّضها لأي أزمات صحية أو مالية، مؤكدًا أن الفنانة تقيم داخل مصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وتواصل التحضير لأعمال فنية وأغانٍ جديدة ستُقدَّم للجمهور قريبًا.