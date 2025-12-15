تأجيل جديد لمحاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير

قررت في تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ وآخرين في قضية تعود إلى أحداث عام 2013، بعد تعذر اكتمال الخصومة القانونية، وفق ما أعلنت .