تأجيل جديد لمحاكمة فضل شاكر وأحمد الأسير

تعرّضت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة لموجة تنمّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تعليقات سلبية طالت مظهرها الجسدي، ما أعاد إلى الواجهة قضية التنمّر على النساء وأجسادهن في الفضاء الرقمي.
كشفت النجمة التونسية هند صبري عن كواليس ابتعادها عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين، موضحة أن غيابها لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة قرار مدروس فرضته ظروف إنسانية ونفسية.
تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بالعثور على المخرج الأميركي الشهير روب راينر وزوجته متوفيين داخل منزلهما في منطقة برينتوود بمدينة لوس أنجلوس، مع ادعاءات بتعرضهما للطعن.