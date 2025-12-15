أحمد العوضي يعلن موعد زواجه ويؤكد: أنا الأعلى أجرًا

أجرى الفنان المصري بثًا مباشرًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ردّ خلاله على أسئلة جمهوره وكشف عن عدد من المفاجآت المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني.

وأعلن أنه يستعد للزواج خلال العام المقبل، قائلاً: «إن شاء السنة الجاية هاكون معاكم أنا والمدام، والسنة اللي بعدها هاكون أنا والمدام وولي العهد». كما أكد العوضي أنه حاليًا النجم الأعلى أجرًا في مصر، معتبرًا نفسه «النمبر وان» بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله «فهد البطل»، وتصدّره قائمة الأكثر بحثًا على «غوغل» لعام 2025. وأضاف: «أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر والأكثر مشاهدةً ومبيعًا، وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليَّ، والمسابقات دي أقل حاجة أقدّمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي».